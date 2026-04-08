경기도가 오는 9월 베트남 호찌민 의료기기 전시회(Pharmedi 2026)에 참여할 기업을 이달 15일까지 모집한다.

경기도는 오는 9월22일부터 24일까지 베트남 호찌민 SECC에서 열리는 박람회에 경기도 공동홍보관을 운영하고, 현지 의료인을 대상으로 직접 마케팅 활동을 강화하는 핸즈온 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

모집 대상은 본사·연구소·지사 등이 경기도에 소재하고, 해외 진출을 희망하는 의료기기 산업체 4곳이다.

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선정된 기업에는 박람회 참가와 핸즈온 행사 개최 기회를 제공한다. 핸즈온 행사에서는 현지 의료인에게 의료기기를 활용한 시술을 소개하고 직접 체험 기회를 제공할 수 있다. 바이어 발굴을 위한 인·허가, 통관 등에 관한 현지 전문가 자문도 지원받게 된다.

유영철 경기도 보건건강국장은 "한류 바람을 타고 한국 의료기기 수출은 꾸준히 증가하고 있다"며 "대한민국 대표 의료산업도시인 경기도가 도내 산업체들의 해외 시장 진출을 적극 지원해 지역경제 발전에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

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모집 대상 등 자세한 내용은 경기도 누리집(gg.go.kr)과 한국의료기기협동조합 누리집(bri.snubh.org)을 통해 확인할 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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