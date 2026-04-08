공연·전시·체험 등 프로그램 운영

아동 600여 명 참여 '팥죽할멈' 공연 눈길

전남교육청 광양평생교육관은 오는 13일~18일 '도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림'을 주제로 '2026년 도서관의 날 및 제62회 도서관 주간' 행사를 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 지역민과 어린이들이 책과 문화를 함께 즐기며 독서에 대한 흥미를 높일 수 있도록 마련됐다. 교육관은 도서관의 문화적 기능을 한층 확대하기 위해 공연, 체험, 전시, 이벤트 등을 다채롭게 연계해 누구나 쉽게 참여할 수 있는 열린 프로그램들을 선보인다.

전남교육청광양평생교육관은 '2026년 도서관의 날 및 제62회 도서관주간' 행사를 운영한다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 지역 어린이들의 눈높이에 맞춘 맞춤형 공연이 눈길을 끈다. 오는 14일부터 16일까지 진행되는 '팥죽할멈과 호랑이' 공연에는 관내 어린이집 및 유치원 원아 605명이 참여할 예정이다.

전래동화를 바탕으로 한 이번 공연은 이야기와 무대가 결합된 참여형 콘텐츠로 꾸며져, 어린이들의 상상력을 자극하고 독서 흥미를 크게 끌어올릴 것으로 기대된다.

다양한 볼거리와 즐길 거리도 준비돼 있다. 교육관 내 빛드림 도서관에서는 '함께 읽는 4월' 북 큐레이션과 그림책 '느티나무 언덕에 비가 내리면' 원화 전시회가 열린다. 아울러 도서관 방문자 및 도서 대출자를 위한 특별 이벤트, 원화 전시 연계 행사 등 지역민들의 발걸음을 이끌 다채로운 참여형 이벤트도 잇따라 운영된다.

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오준경 관장은 "이번 도서관 주간 동안 마련된 다채로운 프로그램을 통해 어린이와 지역민이 책과 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 독서와 문화가 조화롭게 어우러진 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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