"호랑이 만나러 갈까?"…광양평생교육관, 가족 독서축제 '활짝'
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공연·전시·체험 등 프로그램 운영
아동 600여 명 참여 '팥죽할멈' 공연 눈길
전남교육청 광양평생교육관은 오는 13일~18일 '도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림'을 주제로 '2026년 도서관의 날 및 제62회 도서관 주간' 행사를 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 지역민과 어린이들이 책과 문화를 함께 즐기며 독서에 대한 흥미를 높일 수 있도록 마련됐다. 교육관은 도서관의 문화적 기능을 한층 확대하기 위해 공연, 체험, 전시, 이벤트 등을 다채롭게 연계해 누구나 쉽게 참여할 수 있는 열린 프로그램들을 선보인다.
전남교육청광양평생교육관은 '2026년 도서관의 날 및 제62회 도서관주간' 행사를 운영한다. 전남도교육청 제공
특히 지역 어린이들의 눈높이에 맞춘 맞춤형 공연이 눈길을 끈다. 오는 14일부터 16일까지 진행되는 '팥죽할멈과 호랑이' 공연에는 관내 어린이집 및 유치원 원아 605명이 참여할 예정이다.
전래동화를 바탕으로 한 이번 공연은 이야기와 무대가 결합된 참여형 콘텐츠로 꾸며져, 어린이들의 상상력을 자극하고 독서 흥미를 크게 끌어올릴 것으로 기대된다.
다양한 볼거리와 즐길 거리도 준비돼 있다. 교육관 내 빛드림 도서관에서는 '함께 읽는 4월' 북 큐레이션과 그림책 '느티나무 언덕에 비가 내리면' 원화 전시회가 열린다. 아울러 도서관 방문자 및 도서 대출자를 위한 특별 이벤트, 원화 전시 연계 행사 등 지역민들의 발걸음을 이끌 다채로운 참여형 이벤트도 잇따라 운영된다.
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오준경 관장은 "이번 도서관 주간 동안 마련된 다채로운 프로그램을 통해 어린이와 지역민이 책과 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 독서와 문화가 조화롭게 어우러진 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
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