국회 외통위, 중동 7개국 대사와 면담…"중동산 원유, 한국 최우선 공급 확인"
불러오는 중...닫기
GCC "이란 일방적 공격…있을 수 없는 만행"
김석기 위원장 "교민 안전·원유 안정 공급 당부"
GCC, 한국에 "국제사회 규탄 동참" 요청
국회 외교통일위원회는 걸프협력회의(GCC) 6개국(사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 오만) 등 중동 7개국 대사들과 만나 원유의 안정적 수급 방안 등을 논의했다.
8일 김석기 국회 외교통일위원장(국민의힘 소속)은 GCC 회원국 대사 등과의 면담 후 기자들과 만나 "오늘 GCC 회원국 대사, 요르단 대사와 만나 면담했다"고 밝혔다.
면담 내용과 관련해 김 위원장은 "GCC 국가에 우리 국민이 아직 1만명 이상 체류하고 있다"며 "우리 기업과 국민들의 안전에 각별히 신경을 써달라고 말씀드렸다"고 전했다. 이 과정에서 김 위원장은 우리 국민의 국내 이동을 지원한 아랍에미리트(UAE), 사우디, 카타르 등에 특별한 감사의 뜻을 전하기도 했다.
원유의 안정적 공급 노력도 당부했다. 김 위원장은 "GCC 국가가 한국의 중동산 원유를 원활히 공급할 수 있도록, 최우선적으로 안정적 공급을 위해 노력하겠다는 내용에 대해 외통위가 다시 확인했다"고 밝혔다.
김석기 국회 외교통일위원회 위원장을 비롯한 외통위원들이 8일 국회 외통위에서 걸프협력회의(GCC) 소속 국가 대사들과 요르단 대사 등 중동 지역 7개국 주한 대사들과 면담하고 있다. 연합뉴스
GCC 회원국들은 이번 면담에서 "GCC 국가들은 전쟁 당사국이 아닌데 이란이 일방적으로 공격해 피해를 받았다"고 규탄 목소리를 냈다. 이들은 이란의 공격과 관련해 "있을 수 없는 만행"이라며 "호르무즈 해협이 통제됨으로써 세계 경제에 막대한 피해를 입고 있고, '통행료를 받겠다'거나 '통과하는 선박을 공격하겠다'고 하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.
아울러 한국을 상대로 "국제사회의 규탄에 동참해주면 좋겠다"는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"중동 아닌 한국서 전쟁?" 진짜였네…"전쟁 최대 ...
외통위는 이와 관련해 "이번 사태가 신속히 해결돼 호르무즈 해협의 자유로운 항행과 역내 평화와 안전이 회복되길 진심으로 기원하고 함께 노력하자고 얘기했다"고 전했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>