GCC "이란 일방적 공격…있을 수 없는 만행"

김석기 위원장 "교민 안전·원유 안정 공급 당부"

GCC, 한국에 "국제사회 규탄 동참" 요청

국회 외교통일위원회는 걸프협력회의(GCC) 6개국(사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 오만) 등 중동 7개국 대사들과 만나 원유의 안정적 수급 방안 등을 논의했다.

8일 김석기 국회 외교통일위원장(국민의힘 소속)은 GCC 회원국 대사 등과의 면담 후 기자들과 만나 "오늘 GCC 회원국 대사, 요르단 대사와 만나 면담했다"고 밝혔다.

면담 내용과 관련해 김 위원장은 "GCC 국가에 우리 국민이 아직 1만명 이상 체류하고 있다"며 "우리 기업과 국민들의 안전에 각별히 신경을 써달라고 말씀드렸다"고 전했다. 이 과정에서 김 위원장은 우리 국민의 국내 이동을 지원한 아랍에미리트(UAE), 사우디, 카타르 등에 특별한 감사의 뜻을 전하기도 했다.

원유의 안정적 공급 노력도 당부했다. 김 위원장은 "GCC 국가가 한국의 중동산 원유를 원활히 공급할 수 있도록, 최우선적으로 안정적 공급을 위해 노력하겠다는 내용에 대해 외통위가 다시 확인했다"고 밝혔다.

김석기 국회 외교통일위원회 위원장을 비롯한 외통위원들이 8일 국회 외통위에서 걸프협력회의(GCC) 소속 국가 대사들과 요르단 대사 등 중동 지역 7개국 주한 대사들과 면담하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

GCC 회원국들은 이번 면담에서 "GCC 국가들은 전쟁 당사국이 아닌데 이란이 일방적으로 공격해 피해를 받았다"고 규탄 목소리를 냈다. 이들은 이란의 공격과 관련해 "있을 수 없는 만행"이라며 "호르무즈 해협이 통제됨으로써 세계 경제에 막대한 피해를 입고 있고, '통행료를 받겠다'거나 '통과하는 선박을 공격하겠다'고 하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.

아울러 한국을 상대로 "국제사회의 규탄에 동참해주면 좋겠다"는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다.

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외통위는 이와 관련해 "이번 사태가 신속히 해결돼 호르무즈 해협의 자유로운 항행과 역내 평화와 안전이 회복되길 진심으로 기원하고 함께 노력하자고 얘기했다"고 전했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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