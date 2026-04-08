노영민 전 대통령 비서실장이 8일 더불어민주당 충북도지사 경선과 관련해 재심 인용을 촉구했다. 노 전 실장은 오는 6월3일 전국동시지방선거 민주당 충북도지사 결선에서 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장에게 패배한 바 있다.

노 전 실장은 신 부위원장이 불법적으로 유출된 당원 명부를 활용해 선거운동을 했다고 주장했다. 그는 "충북 민주당의 당원 명부는 2차 유출됐으며 경선 과정에서 특정 후보를 위해 조직적으로 활용됐다"며 "이는 경선에 심대하고도 불공정한 영향을 끼쳤다"고 주장했다.

(서울=연합뉴스) 배재만 기자 = 더불어민주당 충북지사 결선 경선서 패한 뒤 불공정 경선을 주장하며 재심을 신청한 노영민 전 대통령 비서실장이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 당 지도부와 재심위에 충북도당에 대한 재조사 실시를 촉구하고 있다. 2026.4.8 scoop@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

이어 신 부위원장 캠프 내부고발자가 "경선 과정의 숱한 불법 행위들을 경찰과 선관위에 직접 고발하고 저희 측에도 제보해왔다"며 "제가 직접 확인한 고발장 내용에 따르면 ▲차명 휴대전화를 동원한 불법 선거운동 ▲수행비서 급여 대납 등이 매우 구체적으로 적시돼 있다"고 했다.

노 전 실장은 "제가 이 자리에 선 것은 개인의 억울함 때문이 아니다"며 "각종 불법과 편법 당원권 제한과 당원명부 유출 등으로 파탄 난 충북도당의 현실을 국민 앞에 고하고 민주주의의 근간을 뒤흔든 위법 행위들에 대한 당의 준엄한 심판을 촉구하기 위한 것"이라고 강조했다.

이어 "정청래 당대표께서 늘 강조해 오신 '당원 주권주의'가 충북에서는 무참히 짓밟히고 있다"며 "민주당 재심위와 지도부에 간곡히 그리고 강력히 요청한다"고 했다.

그러면서 "당 지도부와 재심위는 원칙과 소신 있는 결단으로 충북도당에 대해 즉각적이고 투명한 재조사를 해달라"고 덧붙였다.

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앞서 노 전 실장은 지난 6일 중앙당 재심위원회에 재심을 신청했다. 현재 민주당은 노 전 실장에 대한 재심 절차를 진행 중이다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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