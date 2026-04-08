"8일 국회 소통관서 기자회견

"국힘 지방선거 최대 걸림돌은 장동혁 체제"

대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 "장동혁 국민의힘 대표에게 공천 실패 책임을 물어야 한다"며 국민의힘 지도부를 정면 비판했다. 본인의 무소속 출마 여부 등 거취는 법원의 가처분 항고심 판단 이후 결정하겠다는 입장을 밝혔다.

8일 주 부의장은 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이번 선거에서 우리(국민의힘)의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체"라며 "당 지도부는 비상대책위원회든 선거대책위원회든, 당을 다시 세울 새로운 책임 체제를 즉각 구성하라"고 촉구했다.

그는 "보수의 재건과 부활을 위해 지금 가장 먼저 치워야 할 걸림돌이 있다면 '장동혁 체제'라고 생각한다"며 "민심이 등을 돌린 지도부로 선거를 치르겠다는 것은 이기겠다는 것이 아니라 지고도 책임지지 않겠다는 말로 들린다"고 비판했다.

국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이 자리에서 주 부의장은 국민의힘 공천 절차와 관련한 부당함도 재차 강조했다. 그는 "이번 대구시장 공천 문제의 본질은 개인의 거취가 아니라 우리 당의 공천 난맥상이라는 점"이라며 "이 구조를 바로잡지 않으면 우리는 2년 뒤 총선에서 같은 비극을 되풀이할 것"이라고 지적했다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 주 부의장과 이진숙 전 방송통신위원장을 대구시장 경선에서 컷오프했다. 주 부의장은 공천 절차의 투명성에 문제를 제기하며 법원에 효력정지 가처분 신청을 냈으나 지난 3일 기각됐고, 현재 항고를 제기해 결과를 기다리는 상황이다.

이후 정치권에서는 주 부의장의 탈당 또는 무소속 출마 가능성이 거론됐지만, 이날 주 부의장은 이에 대해 명확한 입장을 밝히지 않았다. 그는 "이번 문제를 개인의 무소속 출마 여부에 집중할 것이 아니라 국민의힘의 공천 실패와 선거 과정의 투명성을 바로잡는 과정으로 봐달라"고 말했다.

국민의힘 대구시장 공천을 둘러싼 잡음은 당분간 이어질 전망이다. 주 부의장과 함께 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장 역시 대구시장 출마 의지를 굽히지 않고 있다.

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한편 더불어민주당 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리는 오는 9일 대구시장선거관리위원회에 후보 등록을 하고 본격적인 선거운동에 돌입한다. 김 전 총리가 여론조사에서 우세한 흐름을 보이면서 국민의힘 안팎에서는 위기감이 확산되는 분위기다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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