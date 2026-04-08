8일부터 공직자·공용차량 대상 5부제서 2부제 전환

공공부문 선제 대응…시민 에너지 절약 문화 확산 기대

경기 안성시는 8일부터 정부의 자원안보 위기경보 '경계' 단계 발령에 대응해 공공기관 차량 운행 2부제를 본격 시행한다고 밝혔다.

안성시가 8일부터 정부의 자원안보 위기경보'경계'단계 발령에 대응해 공공기관 차량 운행 2부제를 본격 시행한다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 공직자 및 공용차량 1540여 대를 대상으로 공공부문 중심의 솔선수범을 통해 에너지 소비를 절감하고, 범시민적인 절약 분위기를 확산하기 위해 추진된다.

차량 2부제는 자동차 번호판 끝자리를 기준으로 운영되며, 홀수 차량은 홀수일, 짝수 차량은 짝수일에만 운행할 수 있고, 주말과 공휴일은 제외된다. 다만, 전기차와 수소차 등 친환경 차량과 장애인 차량, 임산부 탑승 차량, 긴급업무 수행 차량 등은 예외적으로 운행이 허용된다.

시는 청사 내 점검을 강화해 위반자를 대상으로 강력한 조치를 시행하는 한편, 에너지 절감을 지속하고자 점심시간 사무실 소등 및 복도 조명 소등, 엘리베이터 저층 운행 제한, 생활 수칙 시민 홍보 등 다양한 실천 방안을 이어간다.

이와 함께 시는 관내 주요 공영주차장을 대상으로 승용차 5부제를 병행한다. 이는 안성맞춤공감 주차장, 금산동, 원곡면 등 총 7개소이며, 전통시장 이용 활성화 등을 고려해 석정동, 서인동, 동본동 공영주차장 등은 적용 대상에서 제외된다.

안성시 관계자는 "이번 차량 2부제는 에너지 위기 상황에 대응하기 위한 공공부문의 선제적 대응이자 노력"이라며 "직원들의 불편이 예상되지만, 공직사회가 먼저 실천에 나서 에너지 절약 문화가 지역사회 전반으로 확산되는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

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이어 "일상에서의 작은 변화가 큰 효과로 이어지는 만큼 대중교통 이용 확대 등 생활 속 실천에 시민 여러분의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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