‘소방영웅 지킴이’ 후원금으로 소방관 치료비·가족 학자금 등 지원 예정



2006년 시작 ‘소방영웅지킴이’, 21년간 총 3904여명 약 112억원 후원

S-OIL(대표: 안와르 알 히즈아지)은 소방청, 한국사회복지협의회와 함께 8일 서울 마포구 소재 본사에서 소방영웅지킴이 후원금으로 4억 7500만원을 전달했다.

S-OIL이 전달한 후원금은 올해 공상 소방관치료비, 순직 소방관 유자녀 학자금, 소방영웅 시상금 등 다양한 소방영웅지킴이 프로그램에 사용될 예정이다.

S-OIL은 2006년부터 소방영웅지킴이프로그램을 시작해 대한민국의 안전과 생명을 지키는 소방관과 가족을 21년간 지속적으로 지원해왔다.

이날 후원식에서 S-OIL은 응급처치로 사람들의 장애를 최소화한 구급대원 40명을 선정해 '올해의 S-OIL 119 마스터 세이버' 시상식을 함께 진행했다.

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에쓰-오일은 소방영웅지킴이 프로그램으로 21년간 ▲올해의 소방영웅 시상▲순직소방관 유가족 위로금 ▲순직소방관 유자녀 학자금 ▲부상소방관 치료비 ▲소방관부부 휴(休) 캠프 등을 시행해왔다. 이를 통해 총 3904여명의 소방관과 가족에게 약 112억원에 달하는 금액을 후원하고, 이러한 공로를 인정받아 2024년에는 제29회 KBS 119상 봉사상을 받고 알 히즈아지 CEO가 명예소방관으로 위촉받았다.

S-OIL 알 히즈아지 CEO는 "각종 화재, 사고 현장에서 몸을 사리지 않고 애쓰는 소방관들의 희생과 용기에 늘 감사함을 느낀다"면서 "S-OIL은 소방영웅지킴이활동을 통해 앞으로도 소방관들을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

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영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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