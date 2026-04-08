구청장배 전국 드론축구대회 개최

드론 특구 중심 기술 실증 지원

광주 북구청 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 북구가 '대한민국 드론 1번지'로서의 입지를 공고히 하기 위해 체감도 높은 드론 산업 활성화 정책을 본격적으로 추진한다.

북구는 '2026년 드론산업 활성화 종합계획'을 수립하고 드론 문화 확산과 산업 생태계 조성을 위한 4개 분야 10개 세부 과제 시행에 나섰다고 8일 밝혔다.

이번 계획은 '드론으로 미래를 실현하는 첨단 북구'를 목표로 ▲안전한 비행환경 조성 ▲드론 레저문화 확산 ▲기술개발 실증 및 상용화 지원 ▲공공분야 드론 활용 확대 등을 골자로 한다.

먼저 북구는 광주에서 유일한 드론 인프라인 드론공원과 실기시험장을 상시 운영해 주민들에게 기초 교육부터 항공촬영까지 단계별 맞춤형 교육을 제공한다. 특히 9월에는 '북구청장배 전국 드론축구대회'를 개최해 드론 레저 문화의 저변을 넓힐 계획이다.

산업 경쟁력 강화를 위한 기술 실증 지원도 이어진다. 첨단 산단과 석곡동 일원 드론 특별자유화구역(28.97㎢)을 중심으로 스마트 드론 관제 시스템 등 다양한 사업을 추진해 관련 기술의 상용화를 적극 지원한다.

공공 행정 분야에도 드론이 대거 투입된다. AI 산불 감지 시스템과 드론 스테이션이 연계된 '드론-ICT 기반 산불관리 플랫폼'을 연중 운영해 산불을 실시간 감시한다. 아울러 지적 조사, 시설물 안전 점검, 생태환경 모니터링 등 행정 업무 곳곳에 드론을 도입해 효율성을 높일 방침이다.

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북구 관계자는 "드론은 행정과 일상 전반을 혁신하는 핵심 기술"이라며 "체계적인 인프라 구축과 인재 양성을 통해 북구가 대한민국을 대표하는 드론 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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