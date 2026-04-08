경기 양주시가 오는 18일 교외선 재운행에 맞춰 철도 기반 관광 활성화를 위한 당일형 관광상품 '봄바람 따라 왕실 나들이'를 운영한다.

양주시, 교외선 연계 당일 관광상품, ‘봄바람 따라 왕실 나들이’ 운영. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 상품은 수도권광역급행철도(GTX-A)와 교외선을 연계한 환승형 철도관광상품으로 수도권에서 대중교통만으로 편리하게 양주를 방문할 수 있도록 기획됐다.

서울역·대곡역·의정부역에서 출발 가능하며 교외선 일영역을 관문으로 양주의 대표 역사·자연·문화 자원을 하루에 체험할 수 있도록 구성됐다.

주요 방문지는 ▲양주 회암사지 왕실축제 ▲장흥자생수목원 ▲양주시립장욱진미술관이다.

회암사지에서는 '2026년 제9회 양주회암사지 왕실축제'가 열리며, 현장에서 왕실 체험 프로그램과 공연, 저잣거리 등이 운영돼 방문객들이 역사와 문화를 체험할 수 있다.

장흥자생수목원에서는 100년 이상 된 잣나무 숲과 다양한 야생화 등 아름다운 봄의 경관을 만끽할 수 있으며, 양주시립장욱진미술관에서는 한국 근현대 미술을 대표하는 장욱진 화백의 작품 세계를 접할 수 있다.

해당 상품은 왕복 열차비, 연계 차량비, 체험 및 입장료, 인솔자 비용이 포함돼 있다.

이번 상품은 교외선과 수도권광역급행철도를 연계해 수도권 접근성을 높이고, 철도 이용과 지역 관광지를 결합한 관광 모델이다.

시는 이번 철도관광상품 운영을 통해 교외선을 관광 관문으로 활용하고 축제 방문객 유치와 지역 소비 확대를 동시에 도모한다는 방침이다.

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양주시 관계자는 "교외선 재운행을 계기로 철도와 축제, 자연·문화 관광자원을 결합한 상품을 지속 확대해 나가겠다"고 전했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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