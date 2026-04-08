자생한방병원 척추관절연구소

산화 스트레스 환경서 세포 생존율 증가 확인

타우 단백질 변형·아밀로이드 베타 축적 감소 관찰

한의학의 대표적인 보약인 '육공단'이 해마 신경세포를 보호하고 알츠하이머병 주요 원인으로 지목되는 타우 단백질 변형을 억제한다는 연구 결과가 나왔다.

육공단(왼쪽)과 치매환자의 모습을 나타낸 AI 생성 이미지. 자생한방병원 AD 원본보기 아이콘

자생한방병원은 김현성 척추관절연구소 박사 연구팀이 육공단의 신경 보호 효과와 작용 기전을 분석한 연구를 국제학술지 '생물학'에 게재했다고 8일 밝혔다.

연구팀은 쥐에서 분리한 해마 신경세포에 산화 스트레스를 유도해 치매 유사 환경을 조성한 뒤, 육공단 처리에 따른 변화를 관찰했다. 그 결과 육공단은 손상된 신경세포의 생존율을 높이고 세포 사멸을 감소시키는 것으로 나타났다. 단기 배양과 장기 배양 조건 모두에서 유사한 보호 효과가 확인됐다.

알츠하이머병의 주요 병리로 알려진 타우 단백질 변형과 아밀로이드 베타 축적도 감소했다. 타우 단백질은 정상 상태에서는 신경세포 구조를 유지하지만 변형될 경우 신경세포 손상을 유도한다.

세포 내 신호전달 경로 분석에서는 스트레스 반응과 관련된 ERK 활성은 감소하고 항산화 반응에 관여하는 Nrf2 발현은 증가한 것으로 나타났다.

분자 도킹 분석 결과 육공단 구성 약재인 산수유 유래 성분 '올레아놀산'이 신경퇴행과 관련된 효소 GSK3β에 결합해 활성을 억제할 가능성이 제시됐다.

AD

연구를 이끈 김 박사는 "이번 연구는 신경 보호 영역에서 육공단의 회복 효과와 잠재력을 확인할 수 있었던 연구"라며 "추후 기억력 저하 및 신경퇴행성 질환 연구를 위한 기초 자료로 활용되길 기대한다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>