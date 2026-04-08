신의준·우홍섭·지영배 본경선 진출

본선 직행 위한 지지층 결집 총력

첩첩산중 본선…화학적 결합이 승패 좌우



6·3 지방선거(제9회 전국동시지방선거) 더불어민주당 전남 완도군수 후보 선출을 위한 공천 방정식이 결국 '3인 본경선'이라는 관문으로 향했다. '무주공산' 완도를 선점하기 위한 당내 기 싸움이 정점으로 치닫고 있는 모양새다.

8일 더불어민주당 전남도당 선거관리위원회에 따르면, 지난 6일부터 7일까지 이틀간 치러진 전남 22개 기초단체장 후보 예비경선 결과 완도군수 선거에서는 과반 득표자가 나오지 않았다.

이에 따라 신의준·우홍섭·지영배(가나다순) 예비후보 3인의 단판 승부가 성사됐다. 본 경선에 진출한 3인은 각기 다른 강점을 앞세워 당심(黨心) 잡기에 나섰다. 신의준 후보는 16년 의정 활동을 통한 탄탄한 조직력과 '검증된 일꾼'이라는 안정감을 내세우며 바닥 민심을 공략하고 있다.

우홍섭 후보는 30년 행정 전문가로서 '완도형 강소기업 육성' 등 실무적인 정책 대안을 제시하며 지역의 체질 개선을 강하게 주장하고 있다. 지영배 후보는 강한 카리스마를 바탕으로 '대세론'을 형성, 지방 소멸 위기 극복을 위한 대전환 리더십을 강조하며 지지세를 넓히고 있다.

◆ 본선 복병 '무소속 김신'…민주당 '원팀' 깨뜨릴 강력한 대항마

민주당이 경선 투표로 전력을 소모하는 사이, 본선에서 기다리는 무소속 김신 후보의 기세도 예사롭지 않다.

일찌감치 무소속 출마를 선언한 김 후보는 "중앙 정치에 예속되지 않는 군민 중심 행정"을 기치로 내걸었다. 지역 정가에서는 각종 여론조사에서 민주당 후보들과 접전을 벌이고 있는 김 후보의 '인물론'이 본선에서 강력한 파괴력을 가질 것으로 보고 있다.

특히, 치열한 민주당 경선 과정에서 발생할 수 있는 지지층 균열과 '경선 후유증'을 김 후보가 얼마나 흡수하느냐가 이번 선거의 최대 변수로 꼽힌다.

완도는 전통적으로 더불어민주당 강세 지역으로 분류되지만, 이번 6·3 지방선거는 양상이 사뭇 다르다. 인구 감소와 수산 경제 침체라는 절박한 현실 앞에 유권자들이 '정당'보다는 '인물'과 '정책'에 민감하게 반응하고 있기 때문이다.

결국 민주당 결선 승자가 본선에서 승리하기 위해서는 경선 탈락자들과의 신속한 '원팀(One Team)' 구성이 필수적이다. 만약 결선 과정에서 갈등이 심화될 경우, 견고한 지지세를 구축한 무소속 김신 후보에게 '어부지리'를 안겨줄 수 있다는 분석도 지배적이다.

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지역 정치권 관계자는 "민주당 결선은 본선을 위한 예고편일 뿐"이라며 "결선 투표 결과가 민심 이반 없이 본선 경쟁력으로 이어질지, 아니면 무소속 돌풍의 기폭제가 될지가 완도군수 선거의 최종 승부처가 될 것"이라고 진단했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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