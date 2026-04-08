3월 가계대출 3.5조 늘어 증가폭 확대…기타대출·2금융권 영향

주담대 증가세는 둔화…"4월 변동성 확대 가능성"

금융권의 지난달 가계대출 증가폭이 확대된 것으로 나타났다. 기타대출이 증가세로 전환되고 2금융권 대출이 확대된 영향으로 풀이된다.

8일 금융위원회와 금융감독원이 발표한 3월 가계대출 동향에 따르면 전 금융권의 지난달 가계대출은 전월 대비 3조5000억원 증가했다. 이는 전월 증가폭(2조9000억원)을 크게 웃도는 수준이다. 가계대출은 지난해 12월 1조2000억원 감소 이후 올해 1월 증가세로 전환한 뒤 매달 증가폭이 확대되고 있다.

항목별로 보면 주택담보대출(주담대)은 3조원 늘어 전월(4조1000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 은행권 주담대는 300억원 증가에 그치며 전월(3000억원)보다 증가폭이 크게 줄었고, 2금융권 주담대 역시 3조원 늘어 전월(3조8000억원) 대비 증가폭이 축소됐다.

반면 기타대출은 5000억원 늘어나며 전월(1조2000억원 감소) 대비 증가세로 전환됐다. 이는 신용대출 감소폭이 2월 1조원에서 지난달 2000억원으로 줄어든 영향이다.

업권별로 보면 은행권 가계대출은 5000억원 증가해 전월(4000억원 감소) 대비 증가세로 돌아섰다. 은행 자체 주담대는 1조5000억원 줄어들며 감소폭이 확대됐지만, 정책성 대출은 1조5000억원 늘어 증가폭이 소폭 확대됐다. 기타대출 역시 7000억원 감소에서 5000억원 증가로 전환됐다.

2금융권 가계대출은 3조원 증가해 전월(3조3000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 상호금융권은 2조7000억원 증가해 전월(3조1000억원)보다 증가세가 둔화됐다. 반면 보험은 6000억원 늘어 증가폭이 확대됐다. 저축은행은 4000억원 감소해 감소폭이 커졌으며, 여신전문금융회사는 전월과 같은 1000억원 증가를 나타냈다.

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금융위 관계자는 "3월 가계대출은 은행권 자체 주담대 증가 규모가 줄었음에도 기타대출과 2금융권 영향으로 전월 대비 다소 증가했다"며 "농협, 새마을금고 등 상호금융권의 신규 대출 취급 중단 조치 이전에 승인된 집단대출이 순차적으로 실행된 영향"이라고 분석했다. 이어 "다음달 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 따른 매물 출회 효과와 중동 리스크 지속 등으로 가계대출 변동성이 확대될 수 있다"며 "전 업권이 경각심을 갖고 가계대출 추이를 면밀히 모니터링해달라"라고 당부했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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