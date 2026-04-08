자전거·스토리투어버스·나눔열차·트리코스터등 숲속 액티비티 풍성

벚꽃 만개한 남이섬 전경 바라보며 청평호반 가르는 모터보트 체험

따스한 봄바람과 함께 벚꽃이 절정을 향해가는 요즘, 강원도 춘천의 남이섬이 한층 풍성해진 액티비티와 수상 레저로 상춘객들의 마음을 설레게 하고 있다. 남이섬은 매년 봄이면 산수유, 목련, 매화, 수양벚나무, 왕벚나무, 겹벚나무 등 다양한 꽃나무가 순차적으로 개화해 오랜 기간 화사한 풍경을 이어간다. 잔잔한 강변을 따라 늘어진 수양벚나무와 풍성하게 피어나는 왕벚나무가 봄의 시작을 알리고, 4월 말에는 겹겹이 꽃잎을 쌓아 올린 겹벚나무가 절정을 이루며 또 다른 봄 풍경을 완성한다. 이러한 자연경관에 수상 레저와 다양한 액티비티가 어우러지며, 남이섬은 자연 풍경과 체험을 함께 즐길 수 있는 여행지로 각광받고 있다.

지난 3일부터 운영을 시작한 수상 레저. 나미나라공화국 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 3일부터 운영을 시작한 수상 레저는 남이섬 봄 시즌의 핵심 콘텐츠다. 일반 선박 이용 외에도 모터보트를 통해 보다 빠른 입출도가 가능하다. 청평호반을 따라 남이섬과 자라섬을 한 번에 둘러보는 일주 코스도 운영 중이다. 물 위를 가르며 벚꽃으로 물든 풍경을 감상하는 경험은 속도감과 자연을 동시에 느낄 수 있는 이색 체험으로 방문객들의 호응을 얻고 있다. 또한 남이섬 내 일부 식음시설 이용객, 호텔 정관로 숙박객, 집와이어 이용객 등을 대상으로 다양한 할인 혜택도 제공돼 체험 부담을 낮췄다.

섬 내부에서도 다양한 액티비티를 즐길 수 있다. 자전거를 타고 벚꽃길을 따라 이동하거나, 스토리 관광버스를 통해 해설과 함께 주요 명소를 둘러볼 수 있다. 또한 나눔열차를 이용해 편안하게 선착장과 섬 중앙을 오가며 풍경을 감상할 수 있고, 유럽형 숲 체험 시설인 트리코스터를 통해 나무 사이를 가로지르는 색다른 체험도 가능하다. 잔잔한 수면 위에서 오리배나 로잉보트를 타고 여유로운 시간을 보내는 것도 또 하나의 즐거움이다.

북한강 위에서 여유롭게 남이섬을 조망할 수 있는 '벗(友)꽃크루즈'도 특별 운항한다. 크루즈 전용선을 타고 유람하며, 섬 주변으로 펼쳐진 벚꽃과 강변 풍경을 감상할 수 있어 색다른 봄 여행 경험을 선사한다. 수면 위에서 바라보는 남이섬의 풍경은 육상에서와는 또 다른 매력을 느낄 수 있어 방문객들의 관심을 끌고 있다. 이와 함께 매주 토요일 아일래나라운지 야외 데크에서는 '별밤 로맨틱바비큐'가 진행된다. 강변을 따라 펼쳐진 야경과 은은한 조명 아래에서 즐기는 바비큐 뷔페는 연인과 가족 단위 방문객 모두에게 특별한 추억을 선사한다.

남이섬 봄. 나미나라공화국 제공 원본보기 아이콘

수상 레저를 중심으로 한물놀이 콘텐츠도 지속 확대되고 있다. 오는 5월 1일부터 호텔정관루 '야외수영장 워터가든'을 개장한다. 청량한 나무 그늘 아래에서 물놀이를 즐길 수 있는 특별한공간으로, 온수풀이 함께 운영돼 계절과 관계없이 편안한 이용이 가능하다. 5월 22일부터는 나미워터파크 체험 시설도 순차적으로 운영할 예정이다. 플라잉피쉬, 허리케인 등 다양한 놀이 기구가 운영되며, 가족 단위 여행객부터 MZ 세대 방문객까지 폭넓게 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

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한편 남이섬에서는 대표 봄축제 '벗(友)꽃놀자'를 4월 11일부터 26일까지 진행한다. 벗(友)꽃 포토존, 빙고 여행, 소원지체험 등 다양한 참여형 프로그램이 운영되며 방문객의 만족도를 높일 예정이다. 더불어 꽃 닮은 마들렌과수제 맥주 '낭만바이젠' 등 봄 시즌 메뉴가 마련돼 시각과미각을 동시에 만족시키는 즐거움을 더한다. 특히 모터보트 이용객을 대상으로 로잉보트 체험권을 제공하는 프로모션이 함께 진행되며, 빠른 이동과 여유로운 체험을 동시에 즐길 수 있는 점이 특징이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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