김부겸, 9일 대구시장 예비후보 등록…"대구 산업 혁신 이루겠다"
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김부겸 "대통령·당대표 지원 약속 믿는다"
김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 9일 공식적인 선거 운동을 시작한다.
더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
김 후보는 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 "내일 예비후보를 등록하려고 한다"며 "국회와 정부를 설득해 지원받고 이를 바탕으로 산업 혁신해 스스로 성장하는 도시로 바꿔내겠다"고 밝혔다.
김 후보 선거캠프에 따르면 김 후보는 9일 오전 9시 대구시선거관리위원회를 찾아 예비후보로 등록한다.
예비후보로 등록하면 선거사무소를 설치하고 시민들에게 명함을 나눠주는 등 제한적인 선거 운동이 가능해진다. 김 후보 선거캠프는 예비후보 등록에 맞춰 선거사무소 외벽에 홍보 현수막을 설치할 것으로 전해진다.
이날 김 후보는 현장 최고위원회의에서 대구 경제를 살리기 위한 정부 여당의 전폭적인 지원을 호소했다. 그는 "이재명 대통령께서도 대구에 중요한 약속을 했고, 화답하듯 정청래 대표는 '무엇이든 다 해드림 센터장'이 되겠다고 말했다"며 "이 보증수표를 믿고 대구를 첨단기술이 융합된 메디시티, 인공지능(AI) 로봇 수도, 미래모빌리티산업 선도도시 등을 대구 미래 비전으로 만들어서 시민의 삶과 연결하는 일을 하고 싶다"고 말했다.
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이어 "대구가 너무 오래 멈춰있었기에 마중물이 필요하다"며 "산업을 혁신하고, 일자리를 만들어 새로운 혁신의 기운을 불어넣어야만 대구를 스스로 성장하는 도시로 바꿔낼 수 있다"고 강조했다.
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