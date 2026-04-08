BNK부산은행이 현대자동차와 손잡고 금융과 차량 구매 혜택을 결합한 공동 마케팅에 나선다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 7일 본점에서 현대자동차와 전략적 공동마케팅 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 알렸다.

이번 협약은 양사 고객을 대상으로 금융상품과 차량 구매 혜택을 연계하기 위해 추진됐다.

BNK부산은행이 지난 7일 본점에서 현대자동차와 전략적 공동마케팅 제휴를 위한 MOU를 맺고 있다. AD 원본보기 아이콘

양사는 ▲고객 대상 공동 마케팅 ▲금융상품 및 차량 구매 우대 혜택 제공 ▲포용금융 관련 공동 사업 발굴 등을 함께 추진할 계획이다.

부산은행은 현대자동차 구매 고객에게 적금과 신용카드 등 금융상품 연계 혜택을 제공하고, 현대자동차는 차량 구매 시 다양한 우대 혜택을 지원한다.

고객의 금융과 소비 편의성을 높이고 양사 고객 기반 확대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

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장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "금융과 모빌리티를 결합해 고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 데 의미가 있다"며 "공동 마케팅을 통해 체감할 수 있는 금융 서비스를 확대하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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