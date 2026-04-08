[특징주]에스엔시스, 3.85%↑…"美필리조선소 MASGA 프로젝트 진출"

미국 필리조선소 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트에 본격 진출한 조선 기자재 통합 솔루션 전문 기업 에스엔시스 에스엔시스 close 증권정보 0008Z0 KOSDAQ 현재가 32,350 전일대비 1,150 등락률 +3.69% 거래량 18,622 전일가 31,200 2026.04.08 11:07 기준 관련기사 에스엔시스, 필리핀 MLCC 신공장 전력솔루션 수주 흑자 전환에 성공한 중소형 증권사들...실적 뛰니 주가도 ‘꿈틀’ 4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로! 전 종목 시세 보기 의 주가가 오름세다.

8일 오전 11시6분 기준 에스엔시스는 전 거래일 대비 3.85% 오른 3만2400원에 거래됐다.

전날 에스엔시스는 한미 조선 협력의 핵심 프레임워크인 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트와 연계된 선박에 운항제어시스템 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.



이날 한국투자증권은 에스엔시스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만3000원을 유지했다.

이번 거래를 두고 강경태 한국투자증권 연구원은 "한화 그룹과의 거래 신뢰도가 상승한 것"이라며 "연료가스공급시스템(FGSS)을 비롯해 부문별 다양한 제품군으로 거래선을 넓혀오면서, 지난해 한화오션 관련 수주 성과는 2024년에 비해 2배가량 증가했다"고 말했다.

그러면서 "한화 그룹의 MASGA 전초 기지인 한화필리조선소 물량을 수주한 것만으로, 에스엔시스의 운항제어솔루션 제품 신뢰도는 이미 검증된 것"이라고 짚었다.

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또한 "존스법 관련 미국산 선박 기자재 사용 기준 상 운항 및 통신 시스템은 외국산을 사용해도 된다는 점을 재확인한 것"이라며 "이번 거래 이후 한화필리조선소와 삼성중공업이 건조하게 될 존스법 선박들에 운항제어솔루션 공급 확장성을 확인했다"고 전했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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