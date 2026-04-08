평택시, ‘The 경기패스’ 혜택 강화

2026년 ‘모두의 카드’ 도입

경기 평택시(시장 정장선)가 최근 중동 정세 불안으로 인한 국제 유가 급등에 대응하여 시민들의 대중교통 이용을 유도하고 교통비 부담을 줄이기 위한 'The 경기패스' 지원 확대 대책을 시행한다고 8일 밝혔다.

평택시 대중교통비 대폭 지원 강화. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

'The 경기패스' 사업은 최근 정세에 맞춰 환급률을 6개월 동안 최대 30%P 상향하며, 대중교통을 15차례 이상 이용하는 경우 환급률은 일반 이용자는 30%, 청년·어르신·2자녀 가구 이용자는 45%로, 3자녀 가구 이용자는 75%로, 저소득층 이용자는 83%로 각각 더 많은 환급 혜택을 누릴 수 있다.

또한 2026년 K-패스 정액권 기능인 '모두의 카드'가 신규 도입되며 대중교통 이용 요금을 환급받는 방식이 확대됐다.

'모두의 카드'는 월 기준금액을 초과해 대중교통을 이용할 경우 초과 금액을 전액 환급하는 유형이다. 일반형은 월 6만2000원, 플러스형은 월 10만원을 기준으로 환급되며, 플러스형은 광역버스와 수도권 광역급행철도(GTX)까지 환급 대상에 포함된다.

기존 K-패스 사용자는 별도의 추가 절차 없이 모두의 카드 혜택을 받을 수 있으며, 매월 이용 수단 및 금액을 계산해 최대 환급금으로 자동 산정되는 방식이다.

평택시는 이러한 제도를 시민들이 놓치지 않고 활용할 수 있도록 홍보와 안내를 강화해 고유가 시대 대중교통비 부담이 실질적으로 완화될 것으로 기대하고 있다.

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한편 K-패스는 카드사를 통해 전용 카드 발급 후 K-패스 누리집 회원가입을 통해 간편히 신청할 수 있다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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