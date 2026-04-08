이호균 제치고 본선행

목포시장 후보 확정

8일 강성휘 목포시장 예비후보가 더불어민주당 최종 후보로 낙점됐다. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

강성휘 예비후보가 더불어민주당 목포시장 경선에서 최종 승리하며 본선 진출을 확정지었다.

더불어민주당 전남도당에 따르면 강성휘 예비후보는 2인 경선에서 이호균 예비후보를 제치고 최종 후보로 선출됐다.

이번 경선은 양자 대결 구도로 치러지며 지역 정치권의 관심이 집중된 가운데 진행됐다. 강 후보는 정책 경쟁력과 현장 경험을 앞세워 지지층을 결집하며 승리를 거둔 것으로 분석된다.

강 후보는 경선 승리 직후 "목포의 미래를 시민과 함께 만들어가라는 뜻으로 받아들이겠다"며 "본선에서도 정책과 비전으로 승부해 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.

이어 "경선 과정에서 경쟁한 이호균 후보와 지지자들께도 감사드린다"며 "이제는 하나로 힘을 모아 목포 발전을 위해 나아가야 할 때"라고 강조했다.

지역 정치권에서는 이번 결과를 두고 "강 후보가 안정적인 행정 경험과 정책 제시 능력을 바탕으로 경쟁력을 입증했다"는 평가가 나오고 있다.

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더불어민주당은 이번 경선 결과를 토대로 본격적인 지방선거 체제에 돌입할 예정이며, 목포시장 선거 구도에도 변화가 예상된다.

본선거에는 무소속 박홍률, 국민의힘 윤선웅, 조국혁신당 박용안, 정의당 여인두 후보 등과 맞붙게 된다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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