당구야놀자, 당구장 프랜차이즈 최초 모바일 상품권 출시

11번가·G마켓 등 주요 오픈마켓서 구매 가능

당구야놀자는 IT 서비스 전문 기업 다우기술과 협력해 전국 매장에서 사용할 수 있는 '당구야놀자 모바일 상품권'을 출시했다고 밝혔다. 이번 모바일 상품권은 전통적인 스포츠인 당구에 모바일 커머스 기술을 접목해 고객 이용 편의성을 높이고, 가맹점의 매출 구조 다변화를 고려해 기획됐다.

'당구야놀자 모바일 상품권'은 고객 이용 패턴을 반영해 1만원권, 3만원권, 5만원권 등 총 3종으로 구성됐다. 소비자는 네이버 스마트스토어를 비롯해 11번가, G마켓, 옥션, 인터파크 등 주요 오픈마켓에서 '당구야놀자 상품권'을 검색해 구매할 수 있다. 구매한 상품권은 본인이 직접 사용할 수 있으며, 선물하기 기능을 통해 지인에게 전달하는 것도 가능하다.

이번 서비스 도입은 가맹점 운영 측면에서도 긍정적인 변화를 기대할 수 있다. 모바일 선물하기에 익숙한 MZ세대와 직장인의 방문을 유도해 신규 고객 유입을 확대하고, 생일이나 기념일 선물 및 동호회 활동 등 다양한 활용을 통해 기존 고객의 재방문을 촉진할 수 있다. 또한 상품권 사용 과정에서 추가 소비를 유도해 음료나 간식 등 부가 매출 증가로 이어질 가능성도 있으며, 주요 커머스 채널 내 노출을 통해 브랜드 인지도 제고 효과도 기대된다.

당구야놀자 관계자는 "다우기술과의 협업을 통해 검증된 보안 시스템과 편리한 결제 환경을 구축했다"며 "이번 모바일 상품권 출시가 당구장을 남녀노소 누구나 즐겁게 찾는 복합 문화 공간으로 탈바꿈시키는 계기가 될 것"이라고 전했다. 이어 "앞으로도 가맹점주들의 수익 창출을 돕고 고객들에게는 차별화된 경험을 제공할 수 있는 다양한 디지털 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 덧붙였다.

다우기술 비즈마케팅부문 김성욱 전무는 "국내 대표 당구 프랜차이즈인 당구야놀자와 협력해 모바일 상품권 서비스를 선보이게 되어 뜻깊다"며 "당구와 같은 생활 스포츠가 일상적인 모바일 선물과 건강한 여가 문화의 새로운 표준으로 자리 잡을 수 있도록 다우기술의 탄탄한 유통 네트워크와 기술 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

AD

한편 당구야놀자는 이번 모바일 상품권 출시를 기념해 주요 판매 채널에서 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>