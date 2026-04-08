멸종위기 산양서식지 파괴

대구환경청 공사중지 명령



민주당 임미애(비례대표) 의원은 문경 주흘산 케이블카 즉각 철회 촉구 긴급 기자회견을 연다고 밝혔다.

임 의원은 "주흘산 케이블카는 처음부터 불가능한 공사"라며 "문경시는 지금 당장 손 떼라"고 촉구했다.

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임 의원은 9일 오전 11시20분 서울 국회 소통관에서 더불어민주당 상주문경지역위원회, 전국 케이블카 건설중단과 녹색전환 연대(녹색연합, 문경시민희망연대 등), 그린피스 서울사무소 등과 함께 기자회견을 연다.

임 의원은 8일 성명을 통해 "문경시가 진행하고 있는 주흘산 케이블카 사업 및 연계사업(문경새재 관광지조성사업·하늘길 조성사업·산업단지 조성사업)은 2025년 11월부터 국무조정실이 감찰을 진행해 왔지만, 문경시는 지난 1월13일 공사를 강행했다. 이에 연대협의체는 환경부에 공사 긴급 중단을 요청했으며, 대구환경청은 4월30일까지 공사를 중지할 것을 명령했다"고 밝혔다.

임 의원은 "공사 중지 명령이 내려진 이후에도 문경시는 지난 2일 사업 설명회를 강행하는 등 사업 추진을 이어가고 있다"며 공사 전면 철회를 거듭 촉구했다.

임 의원은 "문경시는 환경영향평가 협의에서 건축부지(약350평)만을 훼손 범위로 제시했으나, 드론 촬영 결과 상부정류장 전체 부지 산림이 모조리 벌채된 것이 확인됐으며 공사 부지 내 멸종위기 1급인 산양 서식이 확인됐음에도 공사를 강행한 것은 환경영향평가 협의사항 위반이며 이 과정에서 수령 100년이 넘는 교목 또한 훼손됐다"고 폭로했다.

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임 의원은 이어 "문경시는 시간당 이용객 1500명 수용을 홍보하고 있으나, 실제 상부정류장 유효면적(150평)을 소방청 고시 기준으로 환산하면 적정 수용 인원은107명에 불과해 안전을 담보할 수 없고 더욱이 상부정류장 바로 인접한 사면은 경사도39~50도의 급경사 절벽으로 산사태 위험 1등급지에 해당하며, 별도의 피난시설도 없다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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