공모사업 선정 5000만원 확보

군민 독서 생활화 기여 앞장

경기 가평군과 한국수력원자력㈜ 청평수력발전소가 손잡고 지역사회 독서 문화 확산을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

가평군이 지난 7일 청평수력발전소와 '한수원과 함께하는 전기사랑 독서마라톤 대회'의 성공적 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

가평군은 지난 7일 청평수력발전소와 '한수원과 함께하는 전기사랑 독서마라톤 대회'의 성공적 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 가평군도서관이 '2026년 한수원 지원 공모사업'에 최종 선정됨에 따라, 양 기관 간 협력 체계를 공고히 하고 사업의 효율성을 높이기 위해 추진됐다.

'한수원과 함께하는 전기사랑 독서마라톤 대회'는 독서와 마라톤을 접목시켜 책 1쪽을 2m로 환산해 신청한 독서코스를 완주하는 독서캠페인이다. 다채로운 독서 이벤트와 함께 펼쳐지는 이번 대회는 오는 4월 13일부터 본격적으로 시작된다.

협약에 따라 한수원 측은 총 5,000만 원 규모의 사업비를 지원하며, 가평군은 이를 투입해 독서마라톤 대회의 내실을 기할 방침이다. 양 기관은 △사업 예산 지원 및 집행 △주민 독서 의욕 고취를 위한 공동 홍보 △독서마라톤 연계 행사 진행 등에 적극 협력하기로 합의했다.

서태원 가평군수는 "어려운 여건 속에서도 군민들을 위해 전폭적인 지원을 결정해 준 한수원에 감사드린다"며 "이번 사업이 일회성 행사에 그치지 않고 매년 지속될 수 있도록 꾸준한 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.

이에 이범석 청평수력발전소장은 "지역사회와 상생하는 기업으로서 가평군민의 정서적 풍요를 돕는 독서문화 사업에 힘을 보태 기쁘다"며 "앞으로도 군과 긴밀히 소통하며 다양한 상생 모델을 만들어 나가겠다"고 화답했다.

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한편, 가평군은 이번 협약으로 확보된 재원을 활용해 독서마라톤 대회의 기념품과 시상 혜택을 대폭 강화할 계획이다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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