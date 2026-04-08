하남시, 정부 추경 전 ‘긴급 투입’

중동 위기 속 ‘비상경제 TF’ 가동

지역화폐 할인율 10%로 상향

수출 물류비 신설 등 총력

소상공인 금융·경영·수출지원 확대

중동 지역의 군사적 긴장 고조로 유가와 환율 불안정이 지속되는 가운 경기 하남시(시장 이현재)가 정부의 추경 집행에 앞서 시 차원의 가용 재원을 즉시 투입하는 파격적인 행보에 나섰다.

하남시는 4월 중 정부지원금과 시 자체 예산 60억원을 포함해 총 300억원 규모의 긴급 추경을 편성하고 민생 현장의 고통을 덜기 위한 선제적 대응 체계에 돌입한다고 8일 밝혔다.

하남시는 '중동전쟁 대응 비상경제 TF'를 구성하고 상시 운영에 들어갈 방침이다. TF는 ▲에너지수급관리대책반 ▲민생안정 및 소상공인지원반 ▲기업지원반 등 3개 반으로 구성되며 상황이 안정될 때까지 민생경제 타격을 최소화하는 선제적 컨트롤타워 역할을 수행한다.

하남시청 전경. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

골목상권 회복 총력… 지역화폐·배달앱 지원 확대

하남시는 침체된 골목상권 회복을 위해 지역화폐 지원을 한시적으로 대폭 확대한다. 연간 1200억원 규모로 확대 발행하고, 오는 5월부터 8월까지 4개월간 할인율을 기존 8%에서 10%로 상향한다. 월 구매한도도 30만원으로 확대해 시민 체감도를 높일 계획이다.

또한 오는 17일부터 개최되는 '뮤직인더하남' 축제 기간에는 지역화폐 결제 시 1인 최대 3만원 한도의 5% 캐시백을 즉시 지급해 소비 촉진을 유도한다.

하남시는 신한은행 공공배달앱 '땡겨요'와 협업해 전통시장의 온라인 판로 확대를 지원한다. 신규 입점 가맹점주에게는 중개수수료 2%의 저율 적용 혜택을 제공하고, 소비자 할인쿠폰 발행 등에 활용할 수 있는 '사장님지원금' 20만 원을 지원해 수수료 부담 완화와 실질적인 매출 증대를 도모할 방침이다.

소상공인·기업 지원 총력… 금융·경영·수출지원 확대

소상공인 특례보증 사업은 기존 100억원 규모에서 50억원을 추가해 총 150억원 보증규모로 한시적으로 확대하고 관내 100개소 이상 업체를 추가 지원할 계획이다.

이와 함께 소상공인을 대상으로 매장 경영환경 개선, 안전·위생 강화, 친환경 점포 전환 등을 지원하는 경영환경 개선 사업(50개소, 1억3000만원)도 차질 없이 추진한다.

또한, 기업 지원 강화를 위해 당초 24억원 규모로 계획된 특례보증에 16억원을 추가하여 총 40억원 보증규모의 한시적 금융지원을 시행한다.

아울러 중동 위기 대응 특별경영자금을 통해 업체당 최대 5억원 이내 융자에 대해 2.0%P 이차보전을 지원하고, 중동 지역 수출기업의 물류 부담 완화를 위해 수출 물류비 지원사업(총예산 7600만원)을 신설해 기업당 최대 700만원(총비용의 90% 이내)까지 신규 지원할 예정이다.

공공요금 동결·수급 안정·에너지 절약 추진

시민 부담 완화를 위한 공공요금 안정 관리도 추진한다. 상수도와 하수도 요금, 쓰레기 종량제 봉투 가격을 동결하고, 석유 매점매석행위 신고센터 운영 및 주유소 가격 동향 상시 점검을 통해 시장 안정에 나설 계획이다. 또한 종량제봉투는 일부 품목을 제외하고 3개월분 물량을 확보했으며, 5월까지 150만장을 추가 확보해 수급 불안에 대비할 방침이다. 필요시 일반 봉투를 활용한 배출 등 대응 방안도 마련해 시민 불편을 최소화한다.

등유와 LPG를 사용하는 에너지 취약계층 가구에는 기존 14만7000원이던 에너지바우처를 가구당 5만원씩 한시적으로 추가 지원한다.

아울러 에너지 위기 대응을 위해 공공부문 중심의 절약 대책도 시행한다. 오는 4월 8일부터 시청 및 산하기관 전 직원을 대상으로 승용차 2부제(홀짝제)를 실시하고, 공영주차장에는 민간 차량을 포함한 5부제를 적용해 에너지 소비 절감에 나선다.

또한 시는 시민 대상 에너지 절약 실천 안내 및 홍보를 병행하며 ▲불필요한 조명 끄기 ▲대중교통 이용하기 ▲플러그 뽑기 ▲고효율 가전 사용 등 일상 실천사항을 중점 안내하며 민간 부문의 참여를 이끌어낼 계획이다.

이현재 하남시장은 "중동 지역의 불안정이 장기화될 가능성에 대비해 가용할 수 있는 모든 행정력을 집중하겠다"며 "시민들께서도 과도한 불안으로 인한 사재기를 자제하고 일상 속 에너지 절약에 적극 동참해 주시길 바란다"고 밝혔다.

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하남시는 앞으로도 국제 정세와 경제 지표를 면밀히 모니터링하며 상황에 맞는 탄력적인 대응 체계를 유지할 방침이다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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