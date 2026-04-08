윤리감찰단 "이 의원 개인 혐의 없어"

관련 도의원 감찰은 계속 진행키로

최고위 이견 있었지만 경선 진행 결론

더불어민주당은 8일 전북도지사 후보 경선 일정을 예정대로 진행하기로 했다. 전북지사 후보에 나선 이원택 민주당 의원 관련 의혹에 대해선 '혐의 없다'고 판단했다.

민주당은 이날 대구에서 최고위원회의를 통해 전북지사 후보 경선 등에 논의한 논의, 일정을 진행하기로 뜻을 모았다. 강준현 민주당 수석대변인은 최고위 후 브리핑을 통해 "전북 도지사 후보 경선 일정은 계획대로 진행한다"며 "최근 불거진 문제에 대해 윤리감찰단의 감찰이 있었고, 감찰단 의견은 현재까지 이 의원 개인에 대한 혐의는 없었다"고 전했다.

8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회에서 더불어민주당 정청래 대표의 발언에 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 미소 짓고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 의원은 지난해 11월 청년 정책 간담회 자리에서 식대를 결제하지 않아 도의원 등이 대납했다는 의혹이 지역언론을 통해 제기됐다. 이에 정청래 민주당 대표는 윤리감찰단의 긴급 감찰을 지시했다. 이 의원은 "개인 식사비는 내가 직접 지불했고 이후 참석자들의 비용 처리는 알지 못한다"고 해명했다.

다만 관련된 광역의원 등에 대해서는 추가 감찰을 요구한 윤리감찰단 의견에 따라 감찰을 계속 진행하기로 했다.

경선 진행 여부를 두고서는 최고위원 내부에 견해차이가 있었던 것으로 알려졌다. 윤리감찰단에서는 이 의원에 대한 소명 절차를 밟았던 것으로 전해졌다. 이에 따라 전북지사 경선은 이날부터 10일까지 예정대로 진행된다.

AD

한편 서울시장 후보 경선 등 다른 지역 경선에 대해서는 최고위원회에서 논의되지 않았다. 강 수석대변인은 "(비공개회의에서는)전북도지사 관련해서만 논의했다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>