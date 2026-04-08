삼성운용, KODEX 미국AI광통신네트워크 해외 ETF 중 수익률 1위

삼성자산운용은 ' KODEX 미국AI광통신네트워크 KODEX 미국AI광통신네트워크 close 증권정보 0173Y0 KOSPI 현재가 11,450 전일대비 720 등락률 +6.71% 거래량 1,889,881 전일가 10,730 2026.04.08 11:09 기준 관련기사 삼성운용, KODEX 미국AI광통신네트워크 신규 상장 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)가 상장 후 15.4%(한국거래소 3월31일~4월7일 기준) 수익률을 기록하며 국내 상장된 해외 ETF 중 1위(레버리지 제외)를 기록했다고 8일 밝혔다. 같은 기간 개인투자자의 순매수 규모도 390억원을 상회했다.

인공지능(AI) 모델 하나를 구동하기 위해 수천 개의 그래픽처리장치(GPU)가 실시간으로 방대한 데이터를 주고받아야 하는 환경에서 GPU 성능은 비약적으로 향상됐으나 네트워크의 발전 속도가 이를 따라가지 못해 칩 본연의 성능을 깎아먹는 이른바 '데이터 병목' 현상이 발생하고 있다. 이에 따라 투자자들의 시선이 반도체와 전력을 넘어 이 병목 현상을 해결할 차세대 기술인 광통신으로 향하고 있다.

기존 구리 케이블의 한계를 극복하고 전기 신호를 빛으로 바꿔 초고속·초저전력 전송을 가능하게 하는 광통신은 AI 데이터센터의 필수재가 됐다.

KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF는 이러한 시장 흐름을 반영해 연산 및 스위칭, 광전환, 네트워크, 백본망까지 데이터가 지나가는 핵심 길목을 폭넓게 담아낸 구조를 갖췄다. 7일 기준 광통신 장비 업체 루멘텀(23.7%)과 시에나(21.9%), 코히런트(18.2%) 등이 주요 편입 종목으로 구성돼 있다.

AD

김천흥 삼성자산운용 매니저는 "인프라는 전력을 제공하는 에너지원이고 네트워크는 광통신으로 완성되기 때문에 연결이라는 측면에서 차별화되는 상품"이라며 "미국 AI 산업의 성장 가능성에 주목하는 투자자라면 데이터 속도 제한을 해결할 광통신 ETF가 적합한 투자 대안이 될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>