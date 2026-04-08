민생경제 안정·시민불편 최소화

정성현 부시장 중심 시정 안정화

중동사태 포함 시정 전 분야별 추진상황 점검

경북 구미시는 8일 김장호 구미시장이 제9회 전국동시지방선거 구미시장 선거 예비후보로 등록함에 따라, 정성현 부시장의 시장 권한대행 체제로 본격 전환한다고 밝혔다.

정 권한대행은 선거 국면 속에서도 민생과 재난·안전, 주요 현안 사업부터 쓰레기 수거, 도로 관리, 대중교통 등 시민 생활과 밀접한 사안까지 빈틈없이 챙기며, 행정 공백이 발생하지 않도록 시정을 안정적으로 이끌어갈 방침이다.

정성현 권한대행 주재로 시의 전 간부들이 참석한 가운데 민생현안 점검 회의를 열고 있다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

구미시는 8일 정 권한대행 주재로 시의 전 간부들이 참석한 가운데 민생현안 점검 회의를 열고, 최근 중동사태 등 대외 불확실성에 따른 지역경제와 민생 영향, 시민 불편 최소화 방안 등을 면밀히 점검했다.

특히, 권한대행 기간에는 ▲최근 유가 상승에 따른 민생 안정 대책 마련 ▲쓰레기 수거, 도로 관리, 대중교통 등 시민 체감 행정 강화 ▲시민 안전 및 재난 대응 체계 확립 ▲공직기강 확립과 엄정한 선거 중립 준수 ▲주요 현안 사업의 차질 없는 이행 등에 중점을 두고, 모든 행정 역량을 집중하여 추진해 나갈 계획이다.

정성현 권한대행은 "권한대행 체제에서 가장 중요한 것은 시정의 연속성을 안정적으로 유지하는 것"이라며 "민생경제와 안전, 지역 현안은 물론 시민 일상과 직결되는 행정까지 세심히 챙겨 시민 불편이 최소화되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "선거 기간일수록 공직자의 정치적 중립과 공정성이 더욱 중요하다"며 "전 공직자는 법과 원칙에 따라 각자의 자리에서 책임을 다하고, 본연의 업무에 더욱 충실해 달라"고 당부했다.

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구미시는 권한대행 체제에서도 24시간 빈틈없는 행정 대응체계를 가동해 시정 운영의 안정성을 다지고, 주요 현안 또한 차질 없이 추진해 나갈 방침이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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