7일 선수단에 숙면매트 카본 전달

경동나비엔은 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에 참가해 선전을 펼친 국가대표 선수단에 '숙면매트 카본'을 기부했다고 8일 밝혔다.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 선수단 숙면매트 전달식에서 진천 국가대표선수촌 김택수 선수촌장(오른쪽)과 경동나비엔 김용범 영업·마케팅 총괄임원이 사진 촬영을 하고 있다. 경동나비엔 AD 원본보기 아이콘

경동나비엔은 대회 기간 선수단이 보여준 헌신과 노력에 감사의 뜻을 전하기 위해 이번 기부를 진행했다고 설명했다. 김용범 경동나비엔 영업·마케팅 총괄임원은 "국가대표 선수단이 최선을 다해 국민에게 감동을 전한 데 깊이 감사드린다"며 "숙면매트를 통해 휴식을 취한 뒤 앞으로 예정된 여러 대회에서도 좋은 결과를 얻을 수 있기를 바란다"고 말했다.

숙면매트 카본은 국가대표 선수단이 소속된 각 종목 단체를 통해 순차적으로 전달될 예정이다.

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한편, 경동나비엔은 지난 2023년부터 선수 고용 연계를 통해 스포츠 분야의 발전을 지원하고 있다. 평택시장애인체육회 및 한국장애인고용공단과 업무협약을 맺고 선수를 직접 고용하는 방식으로, 선수들이 안정적인 환경에서 훈련과 대회를 병행할 수 있도록 돕고 있다. 평택시장애인체육회의 추천을 받은 선수단은 현재 총 26명으로 탁구 11명, 볼링 4명, 당구 4명, 파크골프 3명, 보치아 1명, 배드민턴 1명, 육상 1명, 트라이애슬론 1명으로 구성됐다. 지난 2월에는 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 선수단의 선전을 기원하며, 대한장애인체육회를 통해 참가 선수단에 숙면매트를 전달한 바 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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