주호영 '지도부 사퇴' 기자회견

민주, 대구서 현장최고위 개최

'보수의 심장'인 대구시장 선거를 두고 국민의힘 내 적전분열이 장기화하고 있다. 공천 과정서 컷오프(공천배제)된 주호영 국회부의장이 지도부 사퇴를 요구함과 동시에 법적 다툼을 이어가겠단 의사를 밝혔다. 김부겸 후보를 공천한 여당은 동진(東進)을 가속화하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표와 민주당 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 민생현장을 살피며 귤을 맛보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주 부의장은 8일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "살신성인과 선당후사를 말하려면, 장동혁 대표가 먼저 책임져야 한다"면서 "거취 문제는 (공천배제 효력정지 가처분 신청 기각에 대한) 항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 최종 판단을 내릴 것"이라고 했다.

주 부의장은 법원에 낸 가처분 신청이 기각되자 이에 항고한 바 있다. 주 부의장의 이날 회견은 무소속 출마 시 여당의 승리로 이어질 수 있다는 위기감을 반영한 것으로 풀이된다. 당 지도부의 2선 후퇴(선대위), 사퇴(비대위) 등으로 명분을 쥐어달란 의미로도 해석된다.

함께 컷오프됐던 이진숙 전 방송통신위원장도 독자 출마 가능성을 지속 시사하고 있다. 그는 당내 재·보궐선거 재배치론에 선을 그으며 대구시장 선거운동을 이어가고 있다. 당내선 일여다야(一與多野) 구도의 현실화 가능성에 대한 우려가 적지 않다.

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천배제)된 6선 주호영 의원이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

한편 민주당은 대구시장 후보를 확정한 이후 처음으로 대구에서 현장 최고위원회의를 열고 김부겸 후보 지원사격에 나섰다. 정 대표는 "영남인재 육성 및 지역발전 특별위원회를 통해 앞으로 대구 발전에 성과를 낼 것"이라며 "대구·경북 통합 시 받을 20조원은 대구가 괄목상대하게 발전할 예산이다. 민주당이 중심이 돼 잘 해결할 것"이라고 했다.

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김부겸 후보 역시 "대구시장의 진짜 힘은 대구를 다시 지속 가능한 도시로 되돌리는 데서 나온다"며 "국회·정부를 설득해 예산과 지원을 받아내고 그것을 바탕으로 산업을 키우고 일자리를 만들어서 대학에 새로운 혁신의 기운을 불어넣을 것"이라고 했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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