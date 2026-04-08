제4기 진로학생참여단 발대식



기획·홍보, 맞춤형 프로그램 확대

동아대학교가 학생 참여형 진로 지원을 강화하며 재학생 맞춤형 진로 설계에 속도를 낸다.

동아대학교는 학생·인재개발처 진로개발센터 주관으로 '제4기 진로학생참여단 진로크리에이터 발대식'을 개최했다고 8일 전했다.

지난달 27일 승학캠퍼스 인문과학대학 중회의실에서 열린 발대식에는 조규판 진로개발센터 소장을 비롯한 관계자들이 참석했으며, 강휘민(경제학과 4), 손가회·손수아·박정빈(이상 미디어커뮤니케이션학과), 양다빈(정치·외교학부), 최명금(경영학과) 등 총 6명의 학생이 진로크리에이터로 위촉됐다.

이들은 한 학기 동안 '기획단'과 '홍보단'으로 나뉘어 활동한다. 단순 참여를 넘어 학생 관점에서 필요한 진로 프로그램을 직접 제안하고 평가하며, 콘텐츠 제작과 홍보까지 주도하는 역할을 맡는다.

앞서 활동한 기수 역시 다양한 진로 프로그램 기획과 콘텐츠 제작으로 재학생들의 높은 참여를 이끌어낸 바 있어, 이번 4기 역시 한층 확장된 성과를 이어갈 것으로 기대된다.

특히 올해 3월 문을 연 부민캠퍼스 진로개발센터 개소와 맞물려 온·오프라인 홍보를 강화하고, 학과별 진로로드맵인 '에듀맵(EDUMAP)'과 연계한 체계적인 진로 지원에도 힘을 실을 계획이다.

단장을 맡은 강휘민 학생은 "진로개발센터의 일원으로서 책임감을 갖고 학우들의 진로 설계에 실질적인 도움이 되도록 적극적으로 활동하겠다"고 말했다.

AD

조규판 소장은 "진로크리에이터들이 학생과 센터 간 소통을 활성화하는 가교 역할을 할 것"이라며 "재학생들의 진로 탐색과 참여단의 성장 모두를 적극 지원하겠다"고 말했다.

동아대학교 진로개발센터는 학생 주도의 활동을 기반으로 맞춤형 진로 지원 체계를 더욱 강화하고, 관련 프로그램 참여를 확대해 나갈 방침이다.

동아대 진로개발센터가 ‘제4기 진로학생참여단 진로크리에이터 발대식’을 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>