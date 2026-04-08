국가안보실이 8일 북한이 원산 인근에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 것과 관련해 국방부와 합동참모본부 등 관계기관이 참석한 가운데 긴급안보상황점검회의를 열고 대응 상황을 점검했다.

국가안보실은 이날 회의에서 이번 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 평가하고 필요한 조치 사항을 점검했다고 밝혔다. 특히 중동 전쟁이 진행 중인 상황을 감안해 관계기관에 대비태세 유지에 더욱 만전을 기할 것을 지시했다.

국가안보실은 또 북한의 이번 탄도미사일 발사를 유엔 안전보장이사회 결의 위반에 해당하는 도발 행위로 규정하고, 이를 즉각 중단할 것을 촉구했다. 아울러 북한의 발사 상황과 관련 조치 내용을 이재명 대통령에게 보고했다고 밝혔다.

합동참모본부에 따르면 우리 군은 이날 오전 8시50분께 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 수 발을 포착했다. 군은 추가 발사 가능성에 대비해 감시와 경계를 강화한 가운데 만반의 대비태세를 유지하고 있다.

이번 발사는 북한이 전날 평양 일대에서 미상 발사체를 쏜 데 이어 이틀 연속으로 이뤄진 무력시위다. 전날 발사체는 발사 직후 초기 단계에서 이상 징후를 보이며 관측에서 사라졌고, 한미 정보당국이 제원을 분석 중인 것으로 전해졌다.

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합참은 한미일이 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀히 공유하고 있다고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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