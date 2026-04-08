필수의료서비스 제공 확대

건강형평성 확보

공공보건의료기능 강화

경북 고령군은 지난 7일 경산시민회관에서 개최된 2026년 「제54회 보건의 날」 기념행사에서 보건의료사업'최우수기관상'을 수상했다.

고령군보건소는 지난해 전국 보건진료소 성과대회 건강증진사업분야보건복지부 장관상 수상을 비롯해, 제18회 치매 극복의 날 기념 보건복지부 장관상 수상, AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 및 경상북도 금연지원서비스사업, 심뇌혈관질환 예방관리사업, 암예방관리사업 및 치매관리사업 분야, 정신건강 및 자살예방사업 등 보건사업 전분야에서 고루 그 실력을 인정받아 8개 분야에서 기관상을 수상하는 영예를 안았다.

2026년 「제54회 보건의 날」기념행사에서 보건의료사업'최우수기관상' 수상 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

아울러 올해에는 "건강이 기본이 되는 사회, 모두가 누리는 대한민국"이라는 2026년 보건의 날 주제 실현을 목표로, 급변하는 보건의료 환경에 대비, 고령군보건소가 주축이 되어 선제적으로 더욱 다양하고 체계적인 보건의료 사업을 펼쳐나갈 예정이다.

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고령군보건소 관계자는 "통합돌봄지원사업의 전격시행, 공중보건의사 배치 수 감소 등 어려운 보건의료 환경에도 불구하고, 지역보건의료기관 체계 개편 등으로 필수 의료서비스 제공 확대 및 건강 형평성 확보 등 공공보건의료 기능을 강화하여 군민 모두가 보편적 건강권을 누리는 고령군이 되도록 적극 노력하겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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