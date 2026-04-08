대상 1팀에 1000만원 수여

한일시멘트 우덕재단이 창의적인 시각을 갖춘 건축학도를 발굴하고자 '제5회 우덕미래건축가상' 공모전을 개최한다고 8일 밝혔다.

2025년 제4회 우덕 미래건축가상 본선 및 시상식 모습. 한일시멘트 AD 원본보기 아이콘

올해 공모전은 런던 컬리지대 건축사 교수인 아드리안 포오티의 저서 '콘크리트와 문화'를 읽고 폼워크(거푸집) 작업을 통한 창작물을 제출하는 방식으로 진행된다. 거푸집은 본래 콘크리트가 굳은 뒤 철거되는 임시 도구로 여겨진다. 그러나 이번 공모전에서는 거푸집을 '건축적 표현을 위한 창조적 도구'로 재해석할 것을 제안한다.

지원 대상은 전국 대학·대학원생이며 개인 또는 3인 이하의 팀으로 참여할 수 있다. 지원 기간은 오는 8월 1일부터 15일까지이며, 우덕재단 누리집에서 도판(A1 사이즈)을 제출하면 된다. 본선에 진출한 9개팀은 건축물 모형, 작품 설명 동영상, PT 발표 자료를 준비해야 한다. 본선 및 시상식은 11월 중 개최된다. 자세한 내용은 우덕재단 누리집에서 확인할 수 있다.

총상금은 4000만원 규모로, 대상 1팀에는 1000만원의 장학금이 수여될 예정이다. 최우수상 2개팀에 각 600만원, 우수상 3개팀에 각 400만원, 장려상 3개팀에 각 200만원이 수여된다. 본선 진출팀에게는 팀당 100만원의 모형 제작비와 한일시멘트의 드라이모르타르 제품 '레미탈'을 지원한다.

심사위원으로는 김수영(숨비건축사사무소), 신창훈(운생동건축사사무소), 박희찬(스튜디오히치건축사사무소) 등 국내 건축계를 대표하는 전문가들이 참여할 예정이다.

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허기호 한일시멘트 회장은 "기업 이윤으로 인재를 양성해 국가에 보답한다는 산업보국의 의지가 우덕재단의 뿌리"라며 "청년들이 자신의 역량을 발굴해 사회의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 든든한 버팀목의 역할을 다해나가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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