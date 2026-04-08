강원특별자치도교육청은 8일 강원특별자치도교육청유아교육원에서 '2026 유아 언어 발달 검사 및 치료 지원 사업 설명회'를 개최한다.

이번 사업설명회는 유치원 및 어린이집 사업 담당자를 대상으로 '2026년 유아 언어 발달 검사와 치료 지원 사업' 주요 내용과 운영절차를 안내하고, 온라인 플랫폼 시연을 통한 사업 참여 방법을 안내하기 위해 마련됐다.

특히, 올해는 기관참여부터 기초검사, 심화검사, 치료지원까지 전 과정을 통합 운영하는 온라인 플랫폼을 구축하여 기관과 학부모의 참여 편의성을 높이고 사업의 효율성을 강화했다.

'유아언어발달검사 및 치료지원사업'은 지역 간 치료지원 서비스 격차 발생을 최소화하기 위해 2025년부터 지속적으로 개선·확대되어 왔다.

2025년에는 언어재활사는 60명에서 180여 명으로 확대하였고, 권역별(춘천, 원주, 강릉) '운영책임자'를 배치하여 농산어촌 소외지역에 대한 지원체계를 구축했다.

아울러 '소외지역 방문치료 지원대상 유아를 2025년 77명(8회기)에서 2026년 100명(9회기)으로 확대하여 지원을 확대할 예정이다.

사업 설명회 주요 내용은 △유아 언어 발달 검사 및 치료 지원 사업 안내 △ 온라인 플랫폼 시연 등으로 구성된다.

AD

탁진원 유초등교육과장은 "이번 설명회가 유아언어발달 지원 정책의 현장 이해도를 높이고, 안정적인 사업 운영 기반을 마련하는 계기가 될것"이라며 "앞으로도 모든 유아가 공정한 출발선에서 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>