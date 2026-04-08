보행환경 정비 1159개 구역 완료

2028년까지 무장애 인프라 확대

바우처·K-맘·행복택시 178대 운영

자동문 교체·모바일 대기 시스템 도입

경북 구미시는 8일 시민 누구든 불편 없이 안전하고 편리하게 생활할 수 있는 무장애 도시 조성을 목표로 환경 개선에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.

구미시청 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

우선 이동취약계층의 불편 없는 생활을 위해 2024년부터 시행된 「구미형 장애 없는 도시 인프라 조성사업」은 시민의 이동성과 안전성 향상을 목표로 현재까지 송정·형곡, 인동·진미, 금오산 야외광장 일원 등 총 1159개 구역의 안전 정비를 완료했다. 이후 2028년까지 1019건의 추가 정비 계획 등을 통해 구미형 무장애 인프라를 확대할 방침이다.

또한 현재 시가 운영 중인 공공택시는 총 178대로 보행 약자를 위한 바우처 택시, 임산부를 위한 K-맘 택시, 교통 소외지역의 행복 택시 등이 있다.

시는 1억 8000만원을 투입해 행정복지센터 21개소의 출입문을 총 33개 자동문으로 올해 4월에 교체 및 높낮이 조절 기능과 점자 키패드가 부착된 순번 발행기를 도입했다. 또한, 업무별 창구 대기 현황을 모바일로 한눈에 파악할 수 있는 통합 순번 대기 시스템도 도입하며 행정서비스 체감도를 한층 높였다.

정보 접근성 개선도 눈에 띈다. 구미시는 올해 2월부터 경북 최초로 자막과 수어 통역을 포함한 영상 소식지를 제작해 SNS 플랫폼에 게시했다. 주요 시정 내용을 3분 내외의 설명 영상과 1분 내외 짧은 영상 영상으로 제공하며 AI 기술을 활용해 재미까지 더하고 있다.

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정성현 구미시장 권한대행은 "무장애 도시 조성은 특정 계층만을 위한 정책이 아니라 시민 모두의 일상 편의와 안전을 높이기 위한 것"이라며 "생활 속 불편을 줄이는 환경 개선을 지속해 나가겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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