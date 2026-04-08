국립부경대가 라이즈(RISE) 사업을 통해 입주기업 매출과 고용이 동시에 늘어나는 성과를 냈다. 대학이 기업을 크게 키운 셈이다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난해 라이즈 사업을 본격 운영한 결과 용당캠퍼스 입주기업에서 매출 증가와 신규 고용 창출 성과가 나타났다고 8일 알렸다.

부경대는 부산형 라이즈 사업의 '캠퍼스 기반 지역 활성화' 과제를 통해 용당캠퍼스를 지·산·학·연 협력 거점으로 고도화해왔다. 용당캠퍼스 입주기업 150여개 가운데 직접 지원을 받은 49개 기업을 분석한 결과, 지난해 신규 고용은 89명으로 집계됐다.

또 2024년부터 2025년까지 연속 입주한 19개 기업의 매출은 271억원에서 354억원으로 늘어 약 31% 증가했다.

부경대는 창업기업 성장 단계에 맞춘 전주기 지원 체계가 성과로 이어졌다고 설명했다. 초기 기업에는 IR 피칭덱 제작과 마케팅 지원을, 성장 기업에는 글로벌 진출과 R&BD 프로그램을 연계해 지원했다.

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해외 진출 지원 프로그램도 성과를 냈다. 글로벌 협력 포럼과 국제 전시회, 테크 밋업 등을 통해 지난해 3건, 약 1600억원 규모의 수출 확약을 이끌어냈다.

배상훈 총장은 "매출 성장과 고용 창출 성과를 바탕으로 지역 산업과 연계한 협력 모델을 확대하겠다"며 "청년 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 강화하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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