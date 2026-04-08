강원도 철원군은 오는 10일부터 철원사랑상품권의 개인별 월 구매 가능 한도를 기존 70만원에서 100만원으로 상향한다고 8 밝혔다.

철원군청 전경. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

이에 따라 기존에는 1인당 월 최대 70만원 한도 내에서 할인 구매가 가능했으나, 앞으로는 지류형 최대 20만 원과 전자형 최대 80만 원을 함께 구매하거나, 전자형 상품권만 최대 100만원까지 구매할 수 있게 된다.

철원사랑상품권은 철원군이 2016년 4월 1일 처음 발행한 이후 올해로 10주년을 맞이했으며, 현재까지 2713억여 원이 판매돼 지역 내 소비 촉진과 지역경제 활성화에 기여하는 철원 지역의 제2의 화폐로 자리매김하고 있다.

또한 2020년 12월 출시된 철원사랑카드는 2026년 3월 말 기준 2만3915명의 지역주민이 가입해 이용하고 있다.

철원군 관계자는 "전자형(카드, 모바일앱) 철원사랑상품권에 대한 선호도가 꾸준히 증가하고 있는 데다, 최근 고유가 등으로 생활물가 부담이 커진 군민들의 소비 편의를 높이고 지역경제 활성화를 위해 월 구매 한도를 확대 조정하게 됐다"며 "지역주민은 물론 관광객과 생활권 주민들도 철원사랑상품권의 소비 혜택을 적극 활용해 주시길 바란다"고 말했다.

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철원사랑상품권은 지류형과 전자형 모두 연말까지 12% 할인 구매가 가능하며, 전자형(카드·모바일)상품권은 지역상품권 chak 앱을 통해 발급 및 충전할 수 있고, 지류형 상품권은 관내 농·축협, 새마을금고, 신협, 산림조합에서 구매할 수 있다.

철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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