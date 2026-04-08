8일 대구 현장 최고위

"노·이 정신으로 대구 가치 2배"

정청래 더불어민주당 대표가 8일 민주당 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리를 향해 "김 후보는 노무현 정신으로 이재명 정신을 승화시켜서 대구의 가치를 2배 향상할 최적임자"라고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 김부겸 대구시장 후보에게 당 점퍼를 입혀주고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 이날 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 "노무현 전 대통령이 종로 꽃길을 마다하고 지역감정을 타파하기 위해 부산 가시밭길에서 도전했듯 김 후보도 노 전 대통령처럼 군포 꽃길을 마다하고 이곳 대구 가시밭길에 내려왔다"며 이같이 밝혔다.

이어 "김 후보는 이재명 대통령을 닮았다"면서 "이 대통령이 중도실용과 '먹사니즘'을 통해 국민적 호응을 얻고 있듯 김 후보 또한 대구 발전을 일념으로 용기 내서 다시 도전했으니 김 후보는 제2의 이재명이라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

정 대표는 "한가지 바람이 있다면 김 후보가 꽃길을 마다하고 가시밭길에 왔는데 그 가시밭길이 다시 꽃길이 되기를 진심으로 기원한다"며 "김 후보와 민주당 전체는 앞으로 대구에 올 때마다 '사랑해요 대구, 감사해요 대구' 이런 마음으로 대구를 찾겠다"고 했다.

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이날 김 후보는 "대구를 다시 산업이 살아나고 청년이 돌아오고 사람들이 모여드는 도시로 만들겠다"며 "국회와 정부를 설득해 예산과 지원을 받아내고 그것을 바탕으로 산업을 키우고 일자리를 만들어서 대학에 새로운 혁신 기운 불어넣어야만 스스로 성장하는 도시로 바꿔낼 수 있다"고 강조했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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