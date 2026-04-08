국가유산청 사전자문 지원사업 선정

예비평가 면제 가능 등재기간 단축

양림동 선교기지·환벽당 포함 추진

광주 남구 양림동 기독선교기지와 북구 환벽당이 유네스코 세계유산 등재 절차의 첫 관문을 넘었다. 국제 전문기구의 사전 검토를 받는 단계에 들어서면서 등재 준비 일정도 한층 빨라질 전망이다.

유네스코 세계유산 등재 사전자문 지원사업에 선정된 환벽당. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 8일 국가유산청이 주관하는 '2026년도 유네스코 세계유산 사전자문(Upstream) 지원사업' 공모에 '한국기독선교기지'와 '별서정원과 원림'이 선정됐다고 밝혔다. 사전자문 제도는 등재 신청 이전 단계에서 국제기념물유적협의회(ICOMOS), 세계자연보전연맹(IUCN) 등 국제 자문기구로부터 유산의 가치와 보존관리 체계를 검토받는 절차다. 사전자문을 거친 유산은 자문보고서 수령 후 5년 이내 등재신청서를 제출하면 필수 관문인 예비평가 절차를 면제받을 수 있다.

이번에 선정된 '한국기독선교기지'는 19세기 말 교육·의료·종교 기능이 결합된 복합 공간으로, 봉건적 계급 질서 해체와 남녀평등 교육 확산에 기여한 역사적 공간이다. 광주에서는 남구 양림동 일대의 선교사 사택과 묘역 등이 포함된다. 전국 8개 지자체는 '한국선교기지 세계유산 등재 지방정부협의회'를 구성해 공동 대응하고 있으며, 광주와 대구는 달빛동맹 협력 체계 속에서도 등재를 추진 중이다.

유네스코 세계유산 등재가 추진 중인 광주 남구 양림동 기독선교기지 내 오웬기념각. 광주시 제공 원본보기 아이콘

양림동 기독선교기지4'별서정원과 원림'은 조선시대 사대부가 자연 속에 조성한 인문주의적 문화경관으로, 자연과 인간의 조화를 중시한 한국 전통 정원 문화를 보여준다. 광주에서는 환벽당과 취가정이 포함되며 담양 소쇄원·식영정 등과 함께 연속유산으로 추진된다.

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광주시는 이번 선정을 계기로 국가유산청의 연구 지원을 받아 사전자문 신청서를 유네스코 세계유산센터에 제출할 계획이다. 황인채 문화체육실장은 "사전자문 절차를 충실히 이행해 세계유산 등재로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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