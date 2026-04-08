국힘 경시지사 공모 접수 10~12일

조광한 외 제3의 인물 보이지 않아

개혁신당은 "괜찮은 후보 섭외 중"

국민의힘이 6·3 지방선거에서 경기도지사 후보 구인난을 극복하기 위해 12일까지 추가 공모를 받는다. 중량급 이상의 인물 등판을 꾀하려는 모습이지만, 당 안팎에서 기류 변화는 보이지 않고 있다.

박덕흠 국민의힘 공천관리위원회 위원장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국민의힘 공천관리위원회는 8일 경기지사 추가 공모와 관련한 세부 일정을 확정했다. 내일까지 추가 접수 공고를 하고 10~12일 사이로 접수를 진행하겠다는 계획이다. 앞서 공관위는 전날 회의를 열고 경기지사 추가 공모 계획을 공식화한 바 있다. 박덕흠 국민의힘 공관위원장은 추가 공모 배경과 관련해 "당내 경선의 역동성을 갖게 하기 위해, 본선 경쟁력을 극대화하려는 취지"라고 설명했다.

이번 추가 공모에는 남양주시장을 지낸 조광한 국민의힘 최고위원이 등판할 예정이다. 최근 당권파 핵심으로 부상한 조 최고위원은 직접 경선 레이스에 참여하면서 또 다른 후보를 찾아 나서는, 이른바 약속 대련을 위해 공천을 신청하겠다고 밝혔다. 양향자 국민의힘 최고위원과 함진규 전 의원이 경기지사 공천에 신청했지만 경선 흥행을 위해서는 체급을 키우는 것이 필요하다는 판단에서다.

실제 국민의힘은 그간 인물난 극복을 위해 유승민 전 의원과 반도체 전문가 등을 영입하려 했지만 고배를 마셨다. 지난해 당 대선 경선에서 홍준표 캠프 대변인이던 이성배 전 MBC 아나운서가 출마를 고심하고 있다는 소식이 전해지지만, 여전히 중량급 인사 참여 소식은 들리지 않고 있다. 그 사이 더불어민주당은 전날 추미애 의원을 경기도지사 후보로 확정하면서 당내 우려가 커지고 있다.

당 지도부는 표정 관리를 하는 모습이다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 이날 YTN 라디오에서 "경기지사 후보가 없다 하셨는데, 우리 후보 누가 나오더라도 추미애 후보보다는 낫다"고 말했다. 양 최고위원은 "당 공관위가 다른 후보를 찾기보다 가장 유력한 당내 후보인 제가 얼마나 잘 싸울 준비, 이길 준비가 되어 있는지 경기도민에게 보여달라는 의미로 이해한다"며 "최선을 다하겠다"는 입장을 밝혔다.

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한편 개혁신당은 경쟁력 있는 경기지사 후보를 섭외하기 위해 인물 접촉 작업 중에 있다. 이준석 개혁신당 대표는 "지금 나와 있는 후보보다는 이름을 들었을 때 다들 괜찮은 후보라고 생각할 만한 사람을 섭외 중이다"고 했다. 당 안팎에서는 국민의힘까지 후보가 확정되면 경쟁 구도가 명확해지는 만큼 개혁신당 후보 작업에도 속도가 붙을 수 있을 것이란 전망이 나온다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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