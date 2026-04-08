경기 화성특례시는 중동전쟁 장기화에 따른 유가 급등 등 글로벌 경제 불안에 대응하기 위해 중동사태 위기대응 비상대책회의를 개최했다.

송문호 기획조정실장 주재로 열린 비상대책회의에서 민생 안전 대책을 검토하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 지난 3일 송문호 기획조정실장 주재로 열렸으며, 농업·교통·기업·에너지 관련 부서장이 참석한 가운데 진행됐다. 참석자들은 유가 급등이 지역경제 전반에 미치는 영향을 점검하고 대응방안을 논의했다.

특히 ▲농업 생산비 증가 ▲운수업계 재정 악화 ▲기업 수출 차질 ▲소상공인 경영 부담 확대 등 주요 영향을 중심으로 현 상황을 진단했다.

이에 따른 대응방안으로 ▲피해기업 중심 자금 및 수출 지원 ▲영농철 면세유 공급 안정화 및 유관기관 협조체계 강화 ▲버스 재정지원금 조기 집행 ▲화물 운수업계 유가보조금 지급 ▲지역화폐 확대 발행 ▲물가 모니터링 강화 ▲캐시백 10% 정책 시행 ▲전기차 보조금 2차 공고 5월 조기 시행 ▲종량제 봉투 원료 확보 및 대체·공급 조정 등 민생과 직결된 분야의 긴급 대책을 검토했다.

공공부문 에너지 절약 대책도 강화한다. 현재 공공기관 승용차 5부제를 시행 중이며, 오는 4월 8일부터는 2부제(홀짝제)와 공영주차장 5부제로 확대 시행할 예정이다.

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화성특례시는 앞으로도 고유가로 인한 피해 상황을 지속적으로 점검하고, 현장 여건에 맞는 대응방안을 추진할 계획이다. 또한 고유가 피해 지원금 등 정부 정책과 추가경정예산 편성과 연계한 지원책을 마련해 통합적인 위기 대응체계를 유지할 방침이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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