웰비즈인터내셔날, 메가 드럭스토어 ‘MBB’ 입점

프리미엄 스칼프 케어 ‘머리마나’ & 바이오 스킨케어 ‘레미래’ 동시 입점

약국·뷰티 결합한 1,100평 규모 대형 드럭스토어 ‘MBB’ 통해 소비자 접점 확대

웰비즈인터내셔날(Wellbiz International)의 프리미엄 스칼프 케어 브랜드 머리마나(MORIMANA)와 바이오 스킨케어 브랜드 레미래(re'mirae)가 최근 대형 복합 드럭스토어 MBB(엠비비)에 공식 입점했다.

MBB는 지난 4월 1일 동대문과 청량리 상권에 문을 열었으며, 약 1,100평 규모로 약국, 뷰티, 건강기능식품, 펫샵, 웰니스 식음(F&B) 등 다양한 콘텐츠가 결합된 체류형 H&B 플랫폼을 지향한다. 이번 입점을 통해 웰비즈인터내셔날은 전문 브랜드로서의 신뢰도를 높이고, 오프라인에서 소비자와 직접 접점을 확대할 수 있는 기회를 확보하게 됐다.

머리마나는 IT-EXO® 엑소좀 기술을 기반으로 두피 밸런스와 건강한 모발 환경을 관리하도록 개발된 스칼프 전문 브랜드다. 이번 MBB 매장에서는 바쁜 현대인들이 집에서도 간편하게 두피 관리를 실천할 수 있는 '두피 토닉' 등 주요 제품을 선보이며, 전문적인 두피 관리 솔루션을 소비자들에게 제공한다.

함께 입점한 레미래는 바이오 엔지니어링 기술과 바이오미메틱 엑소좀(Biomimetic Exosome) 기술을 적용해 성분 전달 효율을 높인 스킨케어 브랜드다. MBB 매장의 전문 약사와 웰니스 전문가가 큐레이션한 공간에서 고기능성 스킨케어 제품을 직접 체험할 수 있으며, 소비자들은 단순한 구매를 넘어 기능성과 안전성을 확인하며 제품을 선택할 수 있다.

웰비즈인터내셔날 관계자는 "MBB 입점은 단순한 판매 채널 확보를 넘어, 소비자가 직접 제품을 체험하고 브랜드 가치를 경험할 수 있는 중요한 기회"라며 "청량리 1호점을 시작으로 향후 전국 주요 거점 매장으로 확장하며, 온·오프라인 유통을 동시에 강화해 전문 브랜드로서의 입지를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.

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이번 입점을 기념해 MBB 매장에서는 방문객들이 머리마나와 레미래 제품을 직접 체험할 수 있는 프로그램도 운영될 예정이다. 웰비즈인터내셔날은 이러한 오프라인 체험을 시작으로, 앞으로 국내외 다양한 유통 채널을 활용해 브랜드 경험을 다각화하고, 웰니스와 코스메슈티컬 시장 내 입지를 강화해 나간다는 방침이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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