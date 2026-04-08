헌혈유공장 수상 … 생명 나눔 실천을

위해 가족과 함께 헌혈증 107매 기부



해군군수사령부(이하 '군수사') 병기탄약창 정경훈 준위는 8일 가족과 함께 모은 헌혈증 107매를 한국백혈병어린이재단에 전달하며 생명 나눔을 실천했다.

정경훈 준위가 가족과 함께 모은 헌혈증 107매 기증. AD 원본보기 아이콘

정 준위의 헌혈은 고등학생이었던 1992년 시작됐다. 헌혈이 타인의 생명을 살리는 데 도움이 된다는 점에 주목해 시작한 헌혈은 지난 2015년 서애류성룡함 병기장으로 근무하면서부터 본격적인 정기 헌혈로 이어졌다.

이같은 꾸준한 실천은 지난 3월 22일 개인 통산 100번째 헌혈과 대한적십자사 '헌혈유공장 명예장' 수여라는 결실을 보았다.

정 준위는 이를 계기로 그동안 모은 헌혈증 100매를 기탁하고자 했으나, 30여 년에 걸친 장기 보관 과정에서 초기 증거 일부가 유실돼 본인 명의의 증서는 83매만 확보할 수 있었다.

소식을 접한 그의 가족들은 흔쾌히 힘을 보탰다. 평소 정 준위의 행보를 지지해 온 아내 유지영 씨가 20매를, 아들 정희민 씨가 4매를 기탁하며, 당초 목표였던 100매를 상회하는 총 107매의 '가족 합심 헌혈증'이 마련되어 이날 재단에 전달됐다.

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해군군수사령부 병기탄약창 정경훈(준위) 폭발물처리반장은 "가족들과 함께 생명 나눔을 함께할 수 있어 매우 뜻깊다. 세월의 흔적으로 사라진 증서의 빈자리를 채워준 가족들에게 고맙고 사랑한다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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