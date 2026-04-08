레페리가 3일 일본 도쿄 오모테산도 ‘K-뷰티 셀렉트스토어’ 내에서 개최한 크리에이터 빅데이터 기반 K-뷰티 브랜드 시상식 ‘KYEA’에서 최인석 레페리 대표가 개회사를 하고 있다. (사진제공=레페리) AD 원본보기 아이콘

레페리가 일본 도쿄 오모테산도에서 K-뷰티 브랜드 시상식 'KYEA(Korea Youtubers' Excellence Awards)'를 처음으로 해외에서 개최했다.

레페리는 아마존 코리아와 함께 오모테산도 요도바시 J6 빌딩에 'K-뷰티 셀렉트스토어'를 개관하고, 지난 3일 해당 공간에서 크리에이터 빅데이터 기반 K-뷰티 브랜드 인증·시상식 'KYEA 2026 TOKYO'를 진행했다고 밝혔다. 'KYEA'는 레페리 소속 크리에이터들이 데이터를 기반으로 브랜드를 선정하는 시상식으로, 매년 국내에서 진행돼 왔으며 이번에 처음으로 글로벌 무대에서 열렸다.

이날 행사에는 레페리 소속 크리에이터 50여 명과 일본 현지 주요 뷰티 크리에이터 20여 명, 국내외 브랜드 및 유통사 관계자들이 참석했다. 또한 주일 한국대사관, 주일한국문화원, 중소벤처기업진흥공단 도쿄 글로벌비즈니스센터 등 정부 기관 관계자들도 함께했다. 주삿포로 대한민국 총영사는 축전을 통해 K-뷰티의 글로벌 확장 가능성을 언급하며 행사 개최를 축하했다.

'KYEA 2026'은 약 1,000명의 국내외 크리에이터가 참여한 포토콜을 시작으로 '에디터스 픽', '패스트 라이징', '상위 1%' 등 3개 부문 시상이 진행됐다. 이 가운데 '상위 1%' 부문은 레페리 데이터 연구소가 2025년 한 해 동안 유튜브 내 뷰티 크리에이터 1,035명의 무협찬 추천 콘텐츠 2만9,000여 건과 누적 조회수 12억 회 이상 데이터를 분석해 카테고리별 상위 브랜드를 선정한 방식으로 운영됐다.

레페리가 개최한 ‘KYEA’ 중 레페리 소속 크리에이터인 ‘레오제이’, ‘민스코’, ‘아랑’ 등 한국 뷰티 크리에이터와 일본의 유명 뷰티 크리에이터인 ‘히로’ 등이 패널로 참여한 ‘크리에이터 토크쇼’가 진행되었다. (사진제공=레페리) 원본보기 아이콘

시상식에서는 비디비치, 정샘물, 하트퍼센트, 톰, 셀퓨전씨, 헤브블루, 지베르니, 셀라딕스, 어뮤즈, 앰플엔, 니프니프 등 K-뷰티 브랜드들이 수상했다.

행사 현장에서는 한·일 뷰티 크리에이터가 참여하는 토크 프로그램도 진행됐다. 레페리 소속 크리에이터와 일본 크리에이터가 함께 참여해 뷰티 콘텐츠 트렌드와 시장 흐름에 대한 의견을 공유했다.

최인석 레페리 대표는 "이번 도쿄 오모테산도 셀렉트스토어와 KYEA 시상식은 K-뷰티 크리에이터가 선택한 브랜드를 글로벌에 알리는 첫 해외 무대"라며 "한·일 뷰티 업계 간 교류를 확대하고 K-뷰티의 글로벌 확장 기반을 지속적으로 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

AD

한편 레페리가 주관하는 K-뷰티 셀렉트스토어는 오모테산도 일대에서 약 12일간 운영되며, 얼루어 코리아가 미디어 파트너로, 한진이 물류 파트너로 참여한다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>