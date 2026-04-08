양재점서 할인 행사
5마리, 약 1t 물량 준비

농협 하나로마트를 운영하는 농협유통은 고물가 시대 소비자들의 부담을 덜기 위해 약 1t 물량의 한우 할인 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.


서울 서초구 하나로마트 양재점에서 시민들이 한우 상품을 고르고 있다. 연합뉴스

서울 서초구 하나로마트 양재점에서 시민들이 한우 상품을 고르고 있다. 연합뉴스

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농협유통 하나로마트 양재점에서 9일 단 하루만 고품질 한우 불고기·장조림·국거리(100g/2980원), 부채살 로스(100g/5980원), 등심·채끝(100g/6480원), 안심(100g/7980원) 등을 최대 반값에 판매한다. 또 갈비살(100g/9990원), 알꼬리찜용(900g/3만9800원)을 비롯해 품목별로 9일부터 12일과 15일까지 행사가 진행된다.

하나로마트 회원 전용 할인 혜택을 받으려면 상품 결제 전 회원 가입을 해야 하며 제휴 행사 카드(NH, 삼성, 롯데, 우리, 전북, 국민, 카카오페이머니, 네이버페이포인트머니, 토스페이머니계좌, 페이코포인트)로 결제 시 혜택을 받을 수 있다.

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농협유통 관계자는 "환절기에 소비자들의 건강을 챙기실 수 있도록 행사를 마련했다"며 "4월 물가 부담 완화를 위해 대규모 행사를 추진할 계획"이라고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
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