[특징주]중동 휴전·원전 수혜 기대감에…대우건설 신고가

대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 22,300 전일대비 4,950 등락률 +28.53% 거래량 70,265,217 전일가 17,350 2026.04.08 11:28 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대우건설, 원전 수주·대미투자 호재" 불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 대우건설, 용인·마포 정비사업 잇따라 수주…올해 누적 2조원 돌파 전 종목 시세 보기 의 주가가 8일 오전 국내 증시에서 급등하며 신고가를 찍었다.

이날 오전 10시5분 현재 대우건설은 전장 대비 27.38% 오른 2만2100원에 거래되고 있다.

이는 미국과 이란의 2주간 휴전 합의로 이날 증시에서 재건 관련 테마주에 매수세가 몰린데다, 증권가에서 대우건설이 '팀코리아 원전' 수혜 건설사로 주목된 데 따른 여파로 풀이된다. 같은시간 휴전 소식에 재건 기대감에 힘입어 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 301,000 전일대비 27,000 등락률 +9.85% 거래량 334,235 전일가 274,000 2026.04.08 11:28 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 삼성물산 "래미안갤러리, 이젠 취향·감정 경험하는 공간"…7월까지 전시 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+9.31%), 전진건설로봇(+10.69%), GS건설 GS건설 close 증권정보 006360 KOSPI 현재가 36,600 전일대비 7,800 등락률 +27.08% 거래량 8,736,960 전일가 28,800 2026.04.08 11:28 기준 관련기사 [클릭e종목]“GS건설, 상반기 1만세대 분양…목표주가↑” [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ [클릭 e종목]"GS건설, 신사업 중심 체질 개선 전망…목표가↑" 전 종목 시세 보기 (+18.75%), 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 177,900 전일대비 22,000 등락률 +14.11% 거래량 1,941,918 전일가 155,900 2026.04.08 11:28 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ 전 종목 시세 보기 (+13.79%) 등 재건 관련주는 일제히 오름세다.

김세련 LS증권 연구원은 이날 '대우건설 - 다져지는 실적, 더해지는 모멘텀'이라는 제목의 보고서에서 "대우건설의 체코 두코바니(APR1400 2기) 원전 시공 계약이 예상되는 가운데, 팀코리아의 베트남 닌 투언 제2원전 2기에 대한 팀코리아 수주 가능성 역시 원전 메이저 시공사들에게 기대감으로 작용하고 있다"고 주목했다.

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이상호 교보증권 연구원 역시 최근 대우건설의 목표주가를 2만4000원으로 상향하면서 "팀코리아향 원전 시공사로 큰 수혜를 받을 것"이라며 "현재 한국전력을 필두로 팀코리아는 체코 두코바니 5,6호기 수주 계약을 완료했다. 상반기 중으로 수주 결과가 나올 것으로 예상된다"고 평가했다. 이 연구원은 "향후 팀코리아발 원전에 대한 수주 가능성도 높다고 판단한다"며 "이는 2005~2008년 중동 플랜트 수주 확대기와 비슷한 모멘텀 수준일 것"이라고 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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