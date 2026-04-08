온라인 연계 소상공인 특별전·행복한백화점 특가전 열어

전주 개막식·영수증 콘서트 등 특별행사도 총괄 운영

중소벤처기업부 산하 한국중소벤처기업유통원은 오는 11일부터 한 달간 열리는 4월 동행축제에서 다양한 판촉 행사를 선보인다고 8일 밝혔다.

동행축제 포스터. 한유원 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 지방정부 축제와 연계해 여행·관광객이 보고, 즐기고, 지역 소비로 이어지는 '로컬에서도 즐기는 모두의 동행축제'를 콘셉트로 한다.

동행축제에 앞서 8일부터 10일까지 광화문광장 육조마당에서 '광화문 판매전'이 열린다. 인천·김해·제주공항과 공항철도 등에 '동행 웰컴센터'를 설치해 지역축제와 상권 정보를 제공한다.

전주실내체육관에서는 특별 행사가 열린다. 11일 개막식을 시작으로 11~12일에는 영수증 콘서트, 특별판매전, 정책홍보관 등 주요 프로그램을 한유원에서 총괄 운영할 예정이다.

한유원은 이번 동행축제를 통해 행복한백화점, 동반성장몰, 소담스퀘어 등 자체 유통 플랫폼과 더불어 국내 주요 민간 유통사와 협력해 중소·소상공인 제품 판로 확대와 소비 진작을 적극 추진할 예정이다.

주요 행사 프로그램은 ▲G마켓·롯데온·그립 등 19개 온라인 플랫폼과 연계한 소상공인 특별전(최대 70% 할인) ▲행복한백화점 브랜드 특가전(최대 80%) ▲의류환경협의체·한국주방유통협회 연계 대규모 재고 할인전 ▲이마트 팝업스토어·안성 스타필드·NC백화점 '우수 소상공인 판매전' 등이다. 한유원과 협업을 통해 한살림연합 230개 지점에서도 동행축제 기간 동안 회원가로 물품 구매가 가능하다.

인천국제공항 내 전용 판매장 판판면세점과 판판샵(현대백화점 판교점)에서는 중소기업 제품 특별전과 홍보 프로모션이 진행된다. 전국 소담상회·소담스퀘어에서는 라이브커머스 지원 행사도 펼쳐진다.

동행축제 행사 관련 세부 일정과 이벤트는 동행축제 공식 홈페이지와 카카오톡 채널 '동행축제', 한유원 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

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이태식 한유원 대표이사는 "이번 행사는 지역경제 활성화를 위해 지역 소상공인 단체, 전통시장, 골목상권 등 로컬에서도 즐기는 동행축제 행사로, 한유원은 주관사로서의 책임을 다할 것"이라며 "보유한 온·오프라인 인프라를 총동원해 성공적인 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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