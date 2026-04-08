헬스케어로봇 시각적 구현

바디프랜드가 웨어러블 AI 헬스케어로봇 '733' 출시와 함께 전용 서체인 '로봇체'를 선보인다고 8일 밝혔다.

바디프랜드 전용 서체인 '로봇체'. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

로봇체는 헬스케어로봇의 정체성과 기술력을 시각적으로 구현한 것이 특징이다. 피지컬 AI 개념을 서체에 반영해 로봇의 관절인 액추에이터 형상을 획의 교차 지점에 적용했고, 로봇 팔·인공위성·원자·별과 행성 등의 요소를 글꼴 디자인에 녹여 독자 기술인 로보틱스 테크놀로지를 시각화했다.

균일한 획의 두께, 불필요한 획의 생략, 부드러운 라운드 처리를 통해 직사각형 로봇 모듈이 균일하게 조판돼 있는 모던하고 정교한 미감을 느낄 수 있도록 만들어진 점도 특징이다. 범용성과 실용성을 고려해 국문·영문·숫자·특수기호까지 제작됐다.

로봇체는 헬스케어로봇 고객에게 디지털 사은품으로 제공된다. 바디프랜드 제품을 구매 또는 렌털한 고객에게 공식 홈페이지에서 무료 다운로드를 제공할 예정이다.

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바디프랜드 관계자는 "'로봇체는 향후 헬스케어로봇을 소개하는 콘텐츠에 적극적으로 사용될 예정"이라며 "로봇체에 적용된 로보틱스, 과학기술, 우주 등 서체에 적용된 조형 요소들을 발견하는 재미를 느껴보시길 바란다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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