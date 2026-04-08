우리동네GS 앱서 7500개 한정 사전예약

GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 21,850 전일대비 400 등락률 -1.80% 거래량 71,416 전일가 22,250 2026.04.08 11:27 기준 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일, 내수 회복에 실적 개선 기대…목표가↑" "모텔값이 이미 호텔값" "웃돈 줘도 빈 방 못 구해"…이번엔 '고양'이다 GS25서 예금 토큰 결제…기업은행·한국은행과 업무협약 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 GS25는 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 인기를 끌고 있는 '미국식 통모짜 치즈스틱'을 선보인다고 8일 밝혔다.

GS25 매장. GS리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 맛과 함께 '찍고 공유하는 재미'를 중시하는 경험형 소비 트렌드가 확산하면서, 비주얼 요소를 갖춘 먹거리에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 미국 패밀리레스토랑 스타일의 치즈스틱이 SNS에서 화제를 모으며 이슈 상품으로 빠르게 확산하고 있다.

GS25는 이러한 트렌드를 반영해 이날 오전 11시부터 9일까지 '우리동네GS' 애플리케이션(앱)을 통해 미국식 통모짜 치즈스틱 사전예약 행사를 진행한다. 해당 상품은 '치즈스틱 2입'과 소스 2종(내슈빌·렌치)으로 구성됐으며 총 7500개 한정 수량으로 운영된다. 가격은 3990원이며 현대카드 결제 시 3490원에 구매할 수 있다.

GS25, '미국식 통모짜 치즈스틱' 사전예약. GS리테일 제공 원본보기 아이콘

미국식 통모짜 치즈스틱은 두툼한 모짜렐라 치즈를 통으로 튀겨 겉은 바삭하고 속은 쭉 늘어나는 식감을 구현한 것이 특징이다. 한 입 베어 물었을 때 길게 늘어나는 치즈로 시각적인 재미까지 더했으며 내슈빌소스와 렌치소스를 곁들여 미국 현지 스타일의 풍미를 살렸다.

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판선영 GS리테일 FF팀 MD(상품기획자)는 "최근 SNS를 중심으로 비주얼과 재미 요소를 갖춘 먹거리가 빠르게 등장하고 있다"며 "사전예약을 통해 고객 반응을 선제적으로 확인하고, 트렌드 상품을 가장 빠르게 선보이는 구조를 강화해 고객 만족을 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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