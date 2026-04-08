국토부, 범정부 TF 발족

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 대중교통 활성화 및 출퇴근 혼잡완화를 위한 범정부 TF를 7일 발족했다고 밝혔다. 중동전쟁으로 인한 에너지 수급 불안이 고조되면서 고유가 상황이 이어지고 있는 가운데 교통수요를 줄이고 국민 불편을 덜기 위한 조치다.

TF에는 국토부를 비롯해 재정경제부, 행정안전부, 보건복지부, 기후에너지부, 고용노동부, 인사혁신처 등 주요 관계부처가 참여했다. 공공부문 출퇴근 유연화, 출퇴근 시간 이외 대중교통 인센티브 부여 등 실행방안을 빠르게 검토하기로 했다. 이를 살펴 가능한 사항은 선제적으로 조치하기로 했다. 이후 이른 시일 내 실행할 수 있는 추가 대책을 마련해 이달 말 발표하기로 했다.

중동전쟁 장기화에 따라 공공기관 차량 5부제가 홀짝제인 '2부제'로 강화된 8일 서울 종로구 정부서울청사 정문에 승용차 2부제 적용 안내판이 설치돼 있다. 2026.4.8 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

김윤덕 국토부 장관은 "중동발 에너지 위기라는 비상 상황 속에서 범정부적 역량과 지혜를 하나로 모아야 한다"며 "관계부처가 원팀으로 신속하게 움직여 승용차 쏠림 현상을 해소하고 국민이 편리하고 쾌적하게 이동하도록 뒷받침하겠다"라고 말했다.

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앞서 정부 등 공공부문은 기존에 하던 차량 5부제를 제한 차량 범위를 늘린 2부제로 늘려 8일부터 적용했다. 차량 번호 끝자리가 홀수인 차량은 홀수일에만, 짝수 차량은 짝수 날에만 운행 가능하다. 전국 공영주차장 3만여곳에는 5부제를 한다. 민간 부문 차량 운행 제한은 자율로 권고하고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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