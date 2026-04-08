경기 의정부시는 행정안전부가 주관한 '2025년 공공데이터 제공 운영 및 데이터 기반 행정 실태 점검 및 평가'에서 모두 '우수' 등급을 획득했다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공

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행정안전부는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 공공데이터 제공 운영 및 데이터 기반 행정 전반에 대한 이행 실태를 점검하고 있다.


2025년에는 총 684개 기관을 대상으로 공공데이터 개방·활용, 품질, 분석·활용, 공유, 관리체계 등 5개 영역 18개 지표에 대한 실태 평가를 진행했다. 시는 공공데이터 제공 운영에서 2년 연속, 데이터 기반 행정 실태 점검에서 5년 연속 우수를 획득했다.

시는 앞으로도 행정 전 분야에 데이터 활용을 확대해 투명성과 효율성을 높이고, 수집된 데이터를 분석해 정책 수립에 활용할 계획이다.

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임성민 정책혁신과장은 "2개 부문 모두 '우수' 등급을 유지한 것은 전 직원이 데이터 기반의 업무 혁신을 위해 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 데이터를 바탕으로 객관적이고 과학적인 행정을 추진해 시민이 체감할 수 있는 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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