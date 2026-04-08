성장기 고려한 올인원 식판 세트 선보여



락앤락의 출산·유아 용품 전문 브랜드 리틀럽(Little Luv)이 '리틀럽 스텐 식판 세트'를 8일 출시했다.

리틀럽 스텐 식판 세트. 락앤락 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 이유식 이후 식사량이 증가하는 유아기 특성을 고려해, 사용 기간이 제한적이었던 기존 소용량 식판의 한계를 보완한 제품이다. 하나의 제품으로 유아기부터 유치원, 초등 저학년까지 사용할 수 있도록 설계해 실용성을 강화했다.

리틀럽 스텐 식판 세트는 식판과 수저, 포크, 보관 기능을 하나로 결합한 올인원 구성이 특징이다. 식판 뚜껑 안쪽 수납공간에 수저와 포크가 포함되어 있다. 전용 파우치에 식판을 담아 외출할 때도 별도 케이스 없이 간편하게 휴대할 수 있다.

안심하고 사용할 수 있는 소재도 장점이다. 의료기기에도 사용되는 프리미엄 스테인리스 316 소재를 적용해 내식성과 내구성, 위생성을 높였다. 1050㎖의 넉넉한 용량에 145㎖부터 355㎖까지 5칸 분리 구조로 다양한 음식을 균형 있게 담을 수 있다.

사면 결착 방식의 밀폐 뚜껑은 이동 중에도 내용물이 새지 않으며, 세척 편의성과 안전성을 고려해 모서리 틈새를 최소화하고 라운딩 처리된 디자인을 적용했다.

락앤락 관계자는 "부모의 편의성과 아이의 사용성을 모두 고려해 설계했고 아이의 성장기 동안 하나의 식판을 오랫동안 안심하고 사용할 수 있다"고 말했다.

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리틀럽은 락앤락의 프리미엄 영유아 브랜드로 분유 포트와 보온병, 이유식 용기, 빨대컵, 실리콘 흡착 식판, 스텐 텀블러 등 아이의 성장 단계별로 사용할 수 있는 다양한 라인업을 보유하고 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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